Що додати в оладки, щоб вони вийшли смачніше: рецепт незвичайного сніданку (відео)

Приготувати оладки можна одним незвичайним способом, діти будуть у захваті

Оладки – один із найпростіших у приготуванні десерт. Особливо пишними вони виходять, якщо готувати оладки з додаванням дріжджів. Але не менш смачними будуть і без цього інгредієнта. А варіація оладок із бананом взагалі підкорить усіх домашніх.

Рецептом незвичайних оладок із бананом ділиться фудблогерка Маша Лисиця в Instagram. Така цікава страва готується досить просто, зате приємно здивує новим смаком. Бананові оладки — ідеальний варіант сніданку.

Складові:

Молоко – 200 мл

Яйце – 1 шт.

Цукор – 3 ст. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Сіль – щіпка

Борошно — 180-200 г

Банан — 2-3 шт.

Соняшникова олія – для смаження

Спосіб приготування:

Для приготування оладок підготуйте усі інгредієнти за списком. Бажано, щоб усі продукти були кімнатної температури. Так оладки будуть добре підніматися. Молоко можна взяти будь-якої жирності. Яйце можна взяти у категорії С0 чи С1. Якщо воно буде маленьким, беріть два. Борошно просійте через сито, щоб наситити киснем. За рахунок цього оладки будуть більшими. Збиваємо яйце, додаємо цукор. Доливаємо молоко і все збиваємо. Додати просіяне борошно, щіпку солі, соду. Все добре перемішати. Для прискорення процесу можна скористатися міксером. Спочатку перемішайте віночком, щоб борошно перетворилося в рідину. Якщо почати збивати відразу, як всипали муку, воно почне розлітатися на всі боки. Борошно додайте поступово, дивіться за консистенцією тіста. Готове тісто має бути однорідним, без грудочок борошна. За консистенцією тісто має стати значно густим та схожим на густу сметану. Якщо зробити його рідким, то пишних оладок не вийде, бо воно просто розтечеться по сковороді — і будуть тоненькі коржики. Нарізаємо банан кружальцями. Беремо колечко банана, обмочуємо його в тісті та смажимо на сковороді. Приблизно по 2 хвилини із двох сторін. Подавати оладки можна з джемом, згущеним молоком, медом. Також можна додати свіжі фрукти.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найніжніших сирників у особливому сметанному соусі.