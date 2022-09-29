Як смачно запекти гарбуз, щоб страва вийшла пряною та ароматною: пошкодуєте, якщо не приготуєте
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Усього два інгредієнти додадуть страві пікантності
Гарбуз — це дуже корисна баштанна культура, страва з якої здатна прикрасити будь-який святковий або звичайний сімейний стіл. Сезонний овоч дуже популярний восени, особливо під час святкування Хелловіну, який у 2022 році відзначається у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Гарбуз можна додавати до каші, супів, десертів, а також подавати як самостійну страву.
Пропонуємо приготувати гарбуз у духовці з часником та базиліком. Як пише vazhnoznat, ця страва сподобається навіть тим, хто раніше не вважав себе шанувальником гарбуза.
Як смачно запекти гарбуз у духовці
Інгредієнти:
- 700 г гарбуза (переважні солодкі сорти, наприклад, "мускатна" або "баттернат")
- 30 мл рослинної олії
- 4 зубчики часнику
- білий перець за смаком
- 1 ч. л. базиліка
- 0,5 ч. л. солі
- 0,5 ч. л. цукру
Приготування:
- Очищаємо гарбуз від шкірки та насіння. Розрізаємо на порційні шматочки невеликого розміру.
- Готуємо заправку. У миску вливаємо соняшникову (або оливкову) олію. Додаємо білий перець (можна замінити на чорний). У заправку всипаємо 1 ч. л. сушеного базиліку. Зубчики часнику пропускаємо через прес і додаємо до решти інгредієнтів. Перемішуємо.
- Гарбуз перекладаємо в миску та заливаємо заправкою. Перемішуємо. Якщо гарбуз несолодкий, додаємо трохи цукру.
- Гарбуз перекладаємо на деко і розподіляємо в один шар. Відправляємо до духовки, розігрітої до 200 градусів, на 30 хвилин.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт гарбузової запіканки. Приготуйте солодкий десерт із гарбузом, яблуками та рисом.