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Як смачно запекти гарбуз, щоб страва вийшла пряною та ароматною: пошкодуєте, якщо не приготуєте

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Запечений гарбуз з ароматним часником і базиліком Новина оновлена 29 вересня 2022, 11:29
Запечений гарбуз з ароматним часником і базиліком

Усього два інгредієнти додадуть страві пікантності

Гарбуз — це дуже корисна баштанна культура, страва з якої здатна прикрасити будь-який святковий або звичайний сімейний стіл. Сезонний овоч дуже популярний восени, особливо під час святкування Хелловіну, який у 2022 році відзначається у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Гарбуз можна додавати до каші, супів, десертів, а також подавати як самостійну страву.

Пропонуємо приготувати гарбуз у духовці з часником та базиліком. Як пише vazhnoznat, ця страва сподобається навіть тим, хто раніше не вважав себе шанувальником гарбуза.

Як смачно запекти гарбуз у духовці

Інгредієнти:

  • 700 г гарбуза (переважні солодкі сорти, наприклад, "мускатна" або "баттернат")
  • 30 мл рослинної олії
  • 4 зубчики часнику
  • білий перець за смаком
  • 1 ч. л. базиліка
  • 0,5 ч. л. солі
  • 0,5 ч. л. цукру

Приготування:

  1. Очищаємо гарбуз від шкірки та насіння. Розрізаємо на порційні шматочки невеликого розміру.
  2. Готуємо заправку. У миску вливаємо соняшникову (або оливкову) олію. Додаємо білий перець (можна замінити на чорний). У заправку всипаємо 1 ч. л. сушеного базиліку. Зубчики часнику пропускаємо через прес і додаємо до решти інгредієнтів. Перемішуємо.
  3. Гарбуз перекладаємо в миску та заливаємо заправкою. Перемішуємо. Якщо гарбуз несолодкий, додаємо трохи цукру.
  4. Гарбуз перекладаємо на деко і розподіляємо в один шар. Відправляємо до духовки, розігрітої до 200 градусів, на 30 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт гарбузової запіканки. Приготуйте солодкий десерт із гарбузом, яблуками та рисом.

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#Рецепти #Гарбуз