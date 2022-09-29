Як смачно запекти гарбуз, щоб страва вийшла пряною та ароматною: пошкодуєте, якщо не приготуєте

Усього два інгредієнти додадуть страві пікантності

Гарбуз — це дуже корисна баштанна культура, страва з якої здатна прикрасити будь-який святковий або звичайний сімейний стіл. Сезонний овоч дуже популярний восени, особливо під час святкування Хелловіну, який у 2022 році відзначається у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Гарбуз можна додавати до каші, супів, десертів, а також подавати як самостійну страву.

Пропонуємо приготувати гарбуз у духовці з часником та базиліком. Як пише vazhnoznat, ця страва сподобається навіть тим, хто раніше не вважав себе шанувальником гарбуза.

Як смачно запекти гарбуз у духовці

Інгредієнти:

700 г гарбуза (переважні солодкі сорти, наприклад, "мускатна" або "баттернат")

30 мл рослинної олії

4 зубчики часнику

білий перець за смаком

1 ч. л. базиліка

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. цукру

Приготування:

Очищаємо гарбуз від шкірки та насіння. Розрізаємо на порційні шматочки невеликого розміру. Готуємо заправку. У миску вливаємо соняшникову (або оливкову) олію. Додаємо білий перець (можна замінити на чорний). У заправку всипаємо 1 ч. л. сушеного базиліку. Зубчики часнику пропускаємо через прес і додаємо до решти інгредієнтів. Перемішуємо. Гарбуз перекладаємо в миску та заливаємо заправкою. Перемішуємо. Якщо гарбуз несолодкий, додаємо трохи цукру. Гарбуз перекладаємо на деко і розподіляємо в один шар. Відправляємо до духовки, розігрітої до 200 градусів, на 30 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт гарбузової запіканки. Приготуйте солодкий десерт із гарбузом, яблуками та рисом.