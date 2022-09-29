Найпростіший у приготуванні чізкейк: цей чудовий торт зможе приготувати кожен (відео)
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З тестом для такого чізкейку мучитися не доведеться
Чізкейк – найсмачніший торт із сирною основою. Щоб приготувати його швидше і без зайвого клопоту, традиційний рецепт можна значно спростити. Так, чудове тісто вийде і на основі печива.
Рецептом дуже простого у приготуванні чізкейку ділиться фудблогер Алекс Міль у Instagram. Такий торт зможе приготувати навіть кулінар-початківець. Десерт приємно здивує як смаком і текстурою, так і подачею.
Складові:
- 240 г печива "топлене молоко"
- 60 г масла
- 400 г кисломолочного сиру (нежирний)
- яйце
- 50-70 г вершків або нежирної сметани
- 10 г ванільного цукру
- 20 г кукурудзяного крохмалю
- цукор або замінник за смаком (стевія)
- 5 г шоколаду
- 25 г фундуку
Спосіб приготування:
- Беремо печиво і перебиваємо в крихту — найзручніше в блендері. Заливаємо печиво розтопленим маслом і перемішуємо до однорідної маси.
- Пересипаємо у форму, застелену пергаментом. Утрамбовуємо дно і робимо борти.
- У тарілку закидаємо всі інгредієнти для сирного шару. Збиваємо блендером, щоб вийшла ніжна однорідна консистенція. Перекладаємо у форму та розрівнюємо.
- Відправляємо в розігріту до 170 градусів духовку на 45 хвилин.
- Наприкінці поливаємо шоколадом, викладаємо кілька горішків для прикраси.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних оладок із незвичайним інгредієнтом.