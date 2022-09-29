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Найпростіший у приготуванні чізкейк: цей чудовий торт зможе приготувати кожен (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Чізкейк
Чізкейк

З тестом для такого чізкейку мучитися не доведеться

Чізкейк – найсмачніший торт із сирною основою. Щоб приготувати його швидше і без зайвого клопоту, традиційний рецепт можна значно спростити. Так, чудове тісто вийде і на основі печива.

Рецептом дуже простого у приготуванні чізкейку ділиться фудблогер Алекс Міль у Instagram. Такий торт зможе приготувати навіть кулінар-початківець. Десерт приємно здивує як смаком і текстурою, так і подачею.

Складові:

  • 240 г печива "топлене молоко"
  • 60 г масла
  • 400 г кисломолочного сиру (нежирний)
  • яйце
  • 50-70 г вершків або нежирної сметани
  • 10 г ванільного цукру
  • 20 г кукурудзяного крохмалю
  • цукор або замінник за смаком (стевія)
  • 5 г шоколаду
  • 25 г фундуку

Спосіб приготування:

  1. Беремо печиво і перебиваємо в крихту — найзручніше в блендері. Заливаємо печиво розтопленим маслом і перемішуємо до однорідної маси.
  2. Пересипаємо у форму, застелену пергаментом. Утрамбовуємо дно і робимо борти.
  3. У тарілку закидаємо всі інгредієнти для сирного шару. Збиваємо блендером, щоб вийшла ніжна однорідна консистенція. Перекладаємо у форму та розрівнюємо.
  4. Відправляємо в розігріту до 170 градусів духовку на 45 хвилин.
  5. Наприкінці поливаємо шоколадом, викладаємо кілька горішків для прикраси.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних оладок із незвичайним інгредієнтом.

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#Рецепт #Торт #Чізкейк