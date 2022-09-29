Найпростіший у приготуванні чізкейк: цей чудовий торт зможе приготувати кожен (відео)

З тестом для такого чізкейку мучитися не доведеться

Чізкейк – найсмачніший торт із сирною основою. Щоб приготувати його швидше і без зайвого клопоту, традиційний рецепт можна значно спростити. Так, чудове тісто вийде і на основі печива.

Рецептом дуже простого у приготуванні чізкейку ділиться фудблогер Алекс Міль у Instagram. Такий торт зможе приготувати навіть кулінар-початківець. Десерт приємно здивує як смаком і текстурою, так і подачею.

Складові:

240 г печива "топлене молоко"

60 г масла

400 г кисломолочного сиру (нежирний)

яйце

50-70 г вершків або нежирної сметани

10 г ванільного цукру

20 г кукурудзяного крохмалю

цукор або замінник за смаком (стевія)

5 г шоколаду

25 г фундуку

Спосіб приготування:

Беремо печиво і перебиваємо в крихту — найзручніше в блендері. Заливаємо печиво розтопленим маслом і перемішуємо до однорідної маси. Пересипаємо у форму, застелену пергаментом. Утрамбовуємо дно і робимо борти. У тарілку закидаємо всі інгредієнти для сирного шару. Збиваємо блендером, щоб вийшла ніжна однорідна консистенція. Перекладаємо у форму та розрівнюємо. Відправляємо в розігріту до 170 градусів духовку на 45 хвилин. Наприкінці поливаємо шоколадом, викладаємо кілька горішків для прикраси.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних оладок із незвичайним інгредієнтом.