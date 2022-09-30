Ароматний, пряний та вологий кекс із гарбуза: простіше рецепта не придумати
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Цей десерт із гарбуза ідеально доповнить чаювання
Сезон гарбуза в самому розпалі, тому встигніть насолодитися цим продуктом і спробувати приготувати з нього максимум страв. Гарбуз відмінно підходить не тільки для приготування каші, а й різних десертів. Дуже просто і швидко приготувати гарбузовий кекс.
Рецептом кексу з гарбуза ділиться фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. За її словами, цей осінній кекс виходить ароматним, пряним, смачним, а текстура тіста — ідеально вологою і ніжною.
Складові:
- сушена журавлина або родзинки — 77 г
- борошно — 154 г
- розпушувач — 3,8 г
- гарбузове пюре (із запеченого гарбуза) — 146 г
- цукор — 100 г
- яйце — 65 г
- сода — 2,3 г
- сіль — щіпка
- кориця — 3 г
- мускатний горіх — 1.5 г
- імбир — 1 г
- рослинна олія — 85 г
Спосіб приготування:
- Журавлину або родзинки замочити у воді на 1 годину. Після цього злити воду і обсушити на паперовому рушнику.
- У ємність просіяти борошно та розпушувач.
- Збити до об’єднання гарбузове пюре, цукор, яйця, соду, сіль, спеції.
- Невеликими порціями ввести олію.
- Додати сухі просіяні інгредієнти і перемішати до однорідності.
- Додати обсушені ягоди і знову перемішати.
- Випікати у прямокутній формі (25*9) близько 50-60 хвилин при 175 градусах.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже простого у приготуванні чізкейку.