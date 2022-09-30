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Ароматний, пряний та вологий кекс із гарбуза: простіше рецепта не придумати

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Гарбузовий кекс Новина оновлена 30 вересня 2022, 12:21
Гарбузовий кекс

Цей десерт із гарбуза ідеально доповнить чаювання

Сезон гарбуза в самому розпалі, тому встигніть насолодитися цим продуктом і спробувати приготувати з нього максимум страв. Гарбуз відмінно підходить не тільки для приготування каші, а й різних десертів. Дуже просто і швидко приготувати гарбузовий кекс.

Рецептом кексу з гарбуза ділиться фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. За її словами, цей осінній кекс виходить ароматним, пряним, смачним, а текстура тіста — ідеально вологою і ніжною.

Складові:

  • сушена журавлина або родзинки — 77 г
  • борошно — 154 г
  • розпушувач — 3,8 г
  • гарбузове пюре (із запеченого гарбуза) — 146 г
  • цукор — 100 г
  • яйце — 65 г
  • сода — 2,3 г
  • сіль — щіпка
  • кориця — 3 г
  • мускатний горіх — 1.5 г
  • імбир — 1 г
  • рослинна олія — 85 г

Спосіб приготування:

  1. Журавлину або родзинки замочити у воді на 1 годину. Після цього злити воду і обсушити на паперовому рушнику.
  2. У ємність просіяти борошно та розпушувач.
  3. Збити до об’єднання гарбузове пюре, цукор, яйця, соду, сіль, спеції.
  4. Невеликими порціями ввести олію.
  5. Додати сухі просіяні інгредієнти і перемішати до однорідності.
  6. Додати обсушені ягоди і знову перемішати.
  7. Випікати у прямокутній формі (25*9) близько 50-60 хвилин при 175 градусах.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже простого у приготуванні чізкейку.

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