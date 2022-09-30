Ароматний, пряний та вологий кекс із гарбуза: простіше рецепта не придумати

Цей десерт із гарбуза ідеально доповнить чаювання

Сезон гарбуза в самому розпалі, тому встигніть насолодитися цим продуктом і спробувати приготувати з нього максимум страв. Гарбуз відмінно підходить не тільки для приготування каші, а й різних десертів. Дуже просто і швидко приготувати гарбузовий кекс.

Рецептом кексу з гарбуза ділиться фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. За її словами, цей осінній кекс виходить ароматним, пряним, смачним, а текстура тіста — ідеально вологою і ніжною.

Складові:

сушена журавлина або родзинки — 77 г

борошно — 154 г

розпушувач — 3,8 г

гарбузове пюре (із запеченого гарбуза) — 146 г

цукор — 100 г

яйце — 65 г

сода — 2,3 г

сіль — щіпка

кориця — 3 г

мускатний горіх — 1.5 г

імбир — 1 г

рослинна олія — 85 г

Спосіб приготування:

Журавлину або родзинки замочити у воді на 1 годину. Після цього злити воду і обсушити на паперовому рушнику. У ємність просіяти борошно та розпушувач. Збити до об’єднання гарбузове пюре, цукор, яйця, соду, сіль, спеції. Невеликими порціями ввести олію. Додати сухі просіяні інгредієнти і перемішати до однорідності. Додати обсушені ягоди і знову перемішати. Випікати у прямокутній формі (25*9) близько 50-60 хвилин при 175 градусах.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже простого у приготуванні чізкейку.