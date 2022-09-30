Коли класичний рецепт набрид: як приготувати смачну квашену капусту з часником і перцем
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Рецепт розрахований на 3-літрову банку капусти.
Сезон збирання врожаю капусти в самому розпалі, а це означає, що настав час думати, куди її подіти. "Телеграф" вже розповідав, що можна приготувати смачну тушковану капусту, яка стане чудовим інгредієнтом для пиріжків або вареників, а тепер ми пропонуємо вам випробувати новий рецепт квашеної капусти — фінською.
Квашена капуста по-фінськи: рецепт
Інгредієнти:
- 5 склянок води (200 гр);
- 150 гр цукру;
- 2 ст. л. солі;
- 150 гр. рослинної олії;
- 150 г оцту (9%);
- капуста білокачанна приблизно 2 головки, морква, часник та перець горошком.
Спосіб приготування:
- Спочатку приготуйте розсіл. Для цього змішайте всі рідкі інгредієнти із сіллю та цукром і доведіть до кипіння.
- Після цього натріть на тертці моркву, почистьте і подрібніть часник. Капусту наріжте квадратиками приблизно 5 на 5 див.
- Складіть капусту в банку, укладаючи її шарами, і перекладаючи сумішшю з часнику, перцю та тертої моркви. Останній шар має бути з капусти.
- Після влийте в банку гарячий розсіл і поставте банку на ніч у тепле місце. На ранок салат переставте в холодильник, і надвечір капуста по-фінськи буде готова.
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