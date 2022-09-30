Коли класичний рецепт набрид: як приготувати смачну квашену капусту з часником і перцем

Рецепт розрахований на 3-літрову банку капусти.

Сезон збирання врожаю капусти в самому розпалі, а це означає, що настав час думати, куди її подіти. "Телеграф" вже розповідав, що можна приготувати смачну тушковану капусту, яка стане чудовим інгредієнтом для пиріжків або вареників, а тепер ми пропонуємо вам випробувати новий рецепт квашеної капусти — фінською.

Квашена капуста по-фінськи: рецепт

Інгредієнти:

5 склянок води (200 гр);

150 гр цукру;

2 ст. л. солі;

150 гр. рослинної олії;

150 г оцту (9%);

капуста білокачанна приблизно 2 головки, морква, часник та перець горошком.

Спосіб приготування:

Спочатку приготуйте розсіл. Для цього змішайте всі рідкі інгредієнти із сіллю та цукром і доведіть до кипіння. Після цього натріть на тертці моркву, почистьте і подрібніть часник. Капусту наріжте квадратиками приблизно 5 на 5 див. Складіть капусту в банку, укладаючи її шарами, і перекладаючи сумішшю з часнику, перцю та тертої моркви. Останній шар має бути з капусти. Після влийте в банку гарячий розсіл і поставте банку на ніч у тепле місце. На ранок салат переставте в холодильник, і надвечір капуста по-фінськи буде готова.

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