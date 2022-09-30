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Лазанья болоньєзе: рецепт напрочуд смачного обіду

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Лазанья на обід Новина оновлена 30 вересня 2022, 15:19
Лазанья на обід

Спробуйте чудове поєднання соусів італійської кухні.

Хочете урізноманітнити звичну українську кухню та приготувати на обід щось заморське, смачне та оригінальне?

"Телеграф" пропонує вам поринути в особливості італійської кухні і зробити лазанью. Це чудове сполучення різних начинок, болоньєзе та бешамель, об’єднаних в одній тарілці за допомогою найтонших листів із тіста.

Як приготувати лазанью

Інгредієнти:

  • листи пасти для лазаньї,

для соусу Болоньєзе:

  • яловичий фарш — 280 г,
  • морква – 1 шт.,
  • цибуля – 2 шт.,
  • спеції: розмарин, орегано, базилік – за смаком,
  • томатний соус – 500 мл,
  • вода – 400 мл,
  • сіль — щіпка,

для соусу Бешамель:

  • молоко – 500 мл,
  • вершкове масло – 3 ст. ложки,
  • борошно — 3 ст. ложки,
  • сир – 100 г,
  • сіль — щіпка,

Приготування:

  1. Дрібно поріжте цибулю та моркву.
  2. Обсмажте овочі на сковороді в олії.
  3. Додайте фарш, перемішайте і обсмажте до готовності.
  4. Додайте томатний соус або протерті помідори, воду, спеції, посоліть і уварюйте соус на слабкому вогні 40-60 хвилин. За потреби додайте ще воду.
  5. Приготуйте бешамель, для чого на повільному вогні розтопіть вершкове масло, додайте в каструлю борошно і перемішайте.
  6. Влийте половину всього молока і знову перемішайте, а коли маса загусне, додайте решту молока і уваріть соус густої консистенції і трохи посоліть.
  7. У формі для випікання зберіть лазанью: полийте шаром соусу бешамель, викладіть листи пасти, потім — соус болоньєзе, далі — бешамель і повторіть у такій послідовності 2-3 рази.
  8. Зверху посипте лазанью тертим сиром.
  9. Відправте лазанню у розігріту до 200°С духовку на 20 хвилин.
  10. Готову лазіння поріжте порційно і подавайте гарячою.

Смачного!

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