Лазанья болоньєзе: рецепт напрочуд смачного обіду

Спробуйте чудове поєднання соусів італійської кухні.

Хочете урізноманітнити звичну українську кухню та приготувати на обід щось заморське, смачне та оригінальне?

"Телеграф" пропонує вам поринути в особливості італійської кухні і зробити лазанью. Це чудове сполучення різних начинок, болоньєзе та бешамель, об’єднаних в одній тарілці за допомогою найтонших листів із тіста.

Як приготувати лазанью

Інгредієнти:

листи пасти для лазаньї,

для соусу Болоньєзе:

яловичий фарш — 280 г,

морква – 1 шт.,

цибуля – 2 шт.,

спеції: розмарин, орегано, базилік – за смаком,

томатний соус – 500 мл,

вода – 400 мл,

сіль — щіпка,

для соусу Бешамель:

молоко – 500 мл,

вершкове масло – 3 ст. ложки,

борошно — 3 ст. ложки,

сир – 100 г,

сіль — щіпка,

Приготування:

Дрібно поріжте цибулю та моркву. Обсмажте овочі на сковороді в олії. Додайте фарш, перемішайте і обсмажте до готовності. Додайте томатний соус або протерті помідори, воду, спеції, посоліть і уварюйте соус на слабкому вогні 40-60 хвилин. За потреби додайте ще воду. Приготуйте бешамель, для чого на повільному вогні розтопіть вершкове масло, додайте в каструлю борошно і перемішайте. Влийте половину всього молока і знову перемішайте, а коли маса загусне, додайте решту молока і уваріть соус густої консистенції і трохи посоліть. У формі для випікання зберіть лазанью: полийте шаром соусу бешамель, викладіть листи пасти, потім — соус болоньєзе, далі — бешамель і повторіть у такій послідовності 2-3 рази. Зверху посипте лазанью тертим сиром. Відправте лазанню у розігріту до 200°С духовку на 20 хвилин. Готову лазіння поріжте порційно і подавайте гарячою.

Смачного!

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