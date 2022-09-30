Лазанья болоньєзе: рецепт напрочуд смачного обіду
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Спробуйте чудове поєднання соусів італійської кухні.
Хочете урізноманітнити звичну українську кухню та приготувати на обід щось заморське, смачне та оригінальне?
"Телеграф" пропонує вам поринути в особливості італійської кухні і зробити лазанью. Це чудове сполучення різних начинок, болоньєзе та бешамель, об’єднаних в одній тарілці за допомогою найтонших листів із тіста.
Як приготувати лазанью
Інгредієнти:
- листи пасти для лазаньї,
для соусу Болоньєзе:
- яловичий фарш — 280 г,
- морква – 1 шт.,
- цибуля – 2 шт.,
- спеції: розмарин, орегано, базилік – за смаком,
- томатний соус – 500 мл,
- вода – 400 мл,
- сіль — щіпка,
для соусу Бешамель:
- молоко – 500 мл,
- вершкове масло – 3 ст. ложки,
- борошно — 3 ст. ложки,
- сир – 100 г,
- сіль — щіпка,
Приготування:
- Дрібно поріжте цибулю та моркву.
- Обсмажте овочі на сковороді в олії.
- Додайте фарш, перемішайте і обсмажте до готовності.
- Додайте томатний соус або протерті помідори, воду, спеції, посоліть і уварюйте соус на слабкому вогні 40-60 хвилин. За потреби додайте ще воду.
- Приготуйте бешамель, для чого на повільному вогні розтопіть вершкове масло, додайте в каструлю борошно і перемішайте.
- Влийте половину всього молока і знову перемішайте, а коли маса загусне, додайте решту молока і уваріть соус густої консистенції і трохи посоліть.
- У формі для випікання зберіть лазанью: полийте шаром соусу бешамель, викладіть листи пасти, потім — соус болоньєзе, далі — бешамель і повторіть у такій послідовності 2-3 рази.
- Зверху посипте лазанью тертим сиром.
- Відправте лазанню у розігріту до 200°С духовку на 20 хвилин.
- Готову лазіння поріжте порційно і подавайте гарячою.
Смачного!
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