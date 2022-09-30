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Рецепт сметанника Oreo: ідеальний варіант, якщо потрібно приготувати приголомшливий торт без випічки (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Шикарний десерт Oreo
Шикарний десерт Oreo

Цей десерт буквально тане у роті, хоча готується досить просто

Торт без випічки – знахідка, якщо немає часу на довге приготування десерту. У тому числі можна не випікати популярний торт Oreo. Цей сметанник вразить ефектною презентацією, ніжною текстурою та витонченим смаком ваших гостей.

Рецептом торта Oreo ділиться фудблогерка Валерія Велігура в Instagram. Вам не знадобиться не тільки духовка, а й желатин. Хрумка основа і найніжніша начинка ідеально поєднуються в цьому десерті.

Складові:

  • 2 упаковки печива Oreo (близько 450 г)
  • 130 г вершкового масла ⠀⠀
  • 2 яйця
  • 75 г цукру
  • 50 г борошна
  • 500 г сметани (від 20% жирності)
  • 100 г вершкового масла

Спосіб приготування:

  1. Готуємо основу. У печива відокремлюємо начинку та подрібнюємо у блендері до стану крихти. Додаємо розтоплене масло та перемішуємо. 2/3 крихти кладемо в роз’ємну форму і добре утрамбовуємо (формуючи дно разом із бортиками). Забираємо в холодильник, поки готуватимемо начинку. ⠀
  2. Для начинки яйця з’єднуємо з цукром та борошном. Додаємо сметану, що залишилася, начинку з печива і, постійно помішуючи, варимо на середньому вогні до загущення. Даємо охолонути до кімнатної температури. Після цього пару хвилин збиваємо міксером м’яке вершкове масло, додаємо крем, що вийшов, і збиваємо до однорідної маси. Кладемо начинку на основу і посипаємо крихтою, що залишилася.
  3. Забираємо в холодильник на ніч.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ароматного гарбузового кексу.

Теги:
#Рецепт #Торт #Oreo #Сметанник