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Смачно, ситно і дуже швидко: рецепт лінивих пиріжків-п’ятихвилинок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Рецепт лінивого сніданку за п’ять хвилин Новина оновлена 01 жовтня 2022, 12:08
Рецепт лінивого сніданку за п’ять хвилин

Ідеальний рецепт пиріжків для тих, хто не любить поратися з тестом.

З ранку, а особливо у вихідний, поратися зі складним сніданком особливого бажання напевно ні в кого немає. , Тому що може бути краще простих експрес-рецептів смачних страв, на приготування яких потрібно зовсім небагато часу.

Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом лінивих пиріжків, які можна приготувати з будь-якою начинкою, якою ви тільки захочете. Як обіцяє Ukr.Media, приготувавши такі пиріжки один раз, ви не зможете зупинитися, і готуватимете їх набагато частіше.

Ліниві пиріжки-п’ятихвилинки: рецепт

Інгредієнти:

  • Кефір — 350 гр.;
  • Яйце – 1 шт.;
  • Сіль — 3/4 ч. л.;
  • Борошно — 200-220 гр.;
  • Харчова сода — 1 ч. л.;
  • Рослинна олія – 1 ч. л.;
  • М’ясо (варена куряча грудка, шинка, ковбаса тощо) — 100 гр.;
  • Відварені яйця – 2 шт.;
  • Сир — 100 гр.;
  • Пара гілки зеленої цибулі і петрушки.

Спосіб приготування:

  1. У кефір вбийте яйце, додайте сіль і все добре перемішайте. Після просійте борошно, і додайте до кефірно-яєчної суміші разом із содою та олією. Зазначимо, що тісто має залишатися рідким.
  2. Натріть на тертці будь-яке м’ясо, відварене яйце (опціонально) та сир. Додайте нарізану зелень. Все змішайте та добре перемішайте.
  3. Викладайте майбутні пиріжки на сковороду просто ложкою або можна перелити тісто в кондитерський мішок.
  4. Смажте з обох боків по пару хвилин, до рум’яної скоринки.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом італійського соусу до пасти та піци "пасата".

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Пиріжки