Смачно, ситно і дуже швидко: рецепт лінивих пиріжків-п’ятихвилинок

Ідеальний рецепт пиріжків для тих, хто не любить поратися з тестом.

З ранку, а особливо у вихідний, поратися зі складним сніданком особливого бажання напевно ні в кого немає. , Тому що може бути краще простих експрес-рецептів смачних страв, на приготування яких потрібно зовсім небагато часу.

Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом лінивих пиріжків, які можна приготувати з будь-якою начинкою, якою ви тільки захочете. Як обіцяє Ukr.Media, приготувавши такі пиріжки один раз, ви не зможете зупинитися, і готуватимете їх набагато частіше.

Ліниві пиріжки-п’ятихвилинки: рецепт

Інгредієнти:

Кефір — 350 гр.;

Яйце – 1 шт.;

Сіль — 3/4 ч. л.;

Борошно — 200-220 гр.;

Харчова сода — 1 ч. л.;

Рослинна олія – 1 ч. л.;

М’ясо (варена куряча грудка, шинка, ковбаса тощо) — 100 гр.;

Відварені яйця – 2 шт.;

Сир — 100 гр.;

Пара гілки зеленої цибулі і петрушки.

Спосіб приготування:

У кефір вбийте яйце, додайте сіль і все добре перемішайте. Після просійте борошно, і додайте до кефірно-яєчної суміші разом із содою та олією. Зазначимо, що тісто має залишатися рідким. Натріть на тертці будь-яке м’ясо, відварене яйце (опціонально) та сир. Додайте нарізану зелень. Все змішайте та добре перемішайте. Викладайте майбутні пиріжки на сковороду просто ложкою або можна перелити тісто в кондитерський мішок. Смажте з обох боків по пару хвилин, до рум’яної скоринки.

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