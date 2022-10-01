Смачно, ситно і дуже швидко: рецепт лінивих пиріжків-п’ятихвилинок
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Ідеальний рецепт пиріжків для тих, хто не любить поратися з тестом.
З ранку, а особливо у вихідний, поратися зі складним сніданком особливого бажання напевно ні в кого немає. , Тому що може бути краще простих експрес-рецептів смачних страв, на приготування яких потрібно зовсім небагато часу.
Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом лінивих пиріжків, які можна приготувати з будь-якою начинкою, якою ви тільки захочете. Як обіцяє Ukr.Media, приготувавши такі пиріжки один раз, ви не зможете зупинитися, і готуватимете їх набагато частіше.
Ліниві пиріжки-п’ятихвилинки: рецепт
Інгредієнти:
- Кефір — 350 гр.;
- Яйце – 1 шт.;
- Сіль — 3/4 ч. л.;
- Борошно — 200-220 гр.;
- Харчова сода — 1 ч. л.;
- Рослинна олія – 1 ч. л.;
- М’ясо (варена куряча грудка, шинка, ковбаса тощо) — 100 гр.;
- Відварені яйця – 2 шт.;
- Сир — 100 гр.;
- Пара гілки зеленої цибулі і петрушки.
Спосіб приготування:
- У кефір вбийте яйце, додайте сіль і все добре перемішайте. Після просійте борошно, і додайте до кефірно-яєчної суміші разом із содою та олією. Зазначимо, що тісто має залишатися рідким.
- Натріть на тертці будь-яке м’ясо, відварене яйце (опціонально) та сир. Додайте нарізану зелень. Все змішайте та добре перемішайте.
- Викладайте майбутні пиріжки на сковороду просто ложкою або можна перелити тісто в кондитерський мішок.
- Смажте з обох боків по пару хвилин, до рум’яної скоринки.
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