Яблучні оладки як пончики: рецепт, який дуже популярний у німецьких господинь

Така випічка дуже нагадує пончики з яблучною начинкою

Німецькі господині знаються на домашній випічці. Їхній штрейзельний вишневий пиріг вартий лише похвали! Також чудовими на смак у них виходять і прості страви, такі, як пишні оладки з яблуками.

Це чудова страва на сніданок. Такі оладки швидкі, легкі у приготуванні та дуже смачні, пише vazhnoznat. Під час подачі їх можна посипати цукровою пудрою.

Як приготувати пишні яблучні оладки

Інгредієнти:

2 яйця

0,3 ч. л. солі

80 г цукру

250 мл кефіру

1 ч. л. соди

300 г борошна

3 ст. л. рослинної олії

Для начинки:

20 г вершкового масла

2–3 яблука

1,5 ст. л. цукру

Приготування:

Яблука миємо, видаляємо шкірку і нарізаємо кубиком. На розігріту сковороду кладемо 20 г вершкового масла і відправляємо туди яблука. Тушимо 5 хвилин. Посипаємо цукром і тушимо ще 5-7 хвилин. Начинку перекладаємо в окрему миску і даємо охолонути. Робимо тісто. Кефір будь-якої жирності переливаємо у глибоку миску. Вбиваємо до нього 2 яйця, додаємо цукор, соду та сіль. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Всипаємо 300 г борошна та змішуємо з рештою інгредієнтів. Наприкінці додаємо 3 ст. л. рослинної олії та вінчиком замішуємо тісто. На розігріту сковороду виливаємо олію і смажимо оладки на невеликому вогні під кришкою. Зверху на кожну оладку викладаємо яблучну начинку і зверху знову тісто. Коли випічка підрум’янилася з одного боку, перевертаємо її на інший та знову накриваємо кришкою. Смажимо до готовності.

Раніше український кондитер Ліза Глінська поділилася рецептом пишних дріжджових оладок. Ними можна ситно нагодувати кожного члена сім’ї чи гостей.