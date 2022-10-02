Як зробити сир "Філадельфія" в домашніх умовах: простий рецепт із трьох інгредієнтів (відео)

За бажанням в крем-сир можна додати зелень або улюблені спеції

Вершковий сир – інгредієнт багатьох страв. Іноді ціни на популярний сир а-ля "Філадельфія" можуть кусатися, тому якщо зробити його своїми руками — ви значно заощадите. Хоча смак буде таким самим (а то й краще). До того ж, приготувати домашній сир "Філадельфія" дуже просто.

Вам знадобиться лише три продукти і трохи часу. Рецептом домашнього сиру "Філадельфія" ділиться фудблог hotuyte_ta_smakuyte у Instagram. Такий сир виходить дуже смачним та ніжним, а головне – у ньому лише перевірені натуральні складові. Він ідеально підійде до бутербродів, ролів і чізкейків. За бажанням у масу можна додати кріп та часник.

Складові:

Сметана від 20% і вище – 3 пачки

Сіль — 1 ч. л.

Сік лимона – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Сметану помістити в глибокий посуд, додати сіль та лимонний сік і добре перемішати віночком. На друшляк вистелити пелюшку (якщо є марля, то складайте щільно, тому що сметана може витікати), вилити сметану, замотати і притиснути вантажем. Залишити стікати на ніч за кімнатної температури. Вранці сир готовий. Його вже можна їсти. Якщо є час, то помістіть у контейнер і холодильник на 4-8 годин для стабілізації, сир стане ще щільнішим.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом незвичайних солоних кексів із сиром та сосисками. А також ми писали, як американці готують дуже смачні макарони із сиром.