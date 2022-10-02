Рецепт сметанника за 25 хвилин: пиріг виходить ніжним, легким та тягучим (відео)

Цей шикарний пиріг буквально тане в роті.

Якщо потрібно щось швидко і без зайвого клопоту приготувати до чаю, то чудовий варіант десерту – пиріг. Той самий сметанник можна зробити навіть без випічки всього за 25 хвилин. Повітряна текстура та вишуканий смак приємно здивують ваших гостей.

Рецептом сметанника поділилася фудблогерка Анастасія Редько в Instagram. За словами кулінара, пиріг виходить ніжним, легким та тягучим. Для десерту вам знадобляться традиційні і доступні складові.

Складові:

Цукор – 150 г

Крохмаль – 50 г

Яйця – 2 шт.

Сметана 20% — 400 г

Масло вершкове для крему – 100 г

Шоколадне печиво – 300 г (або звичайне томлене молоко, просто додайте какао)

Масло вершкове для коржа — 100 г

Спосіб приготування:

У сковороду висипаємо цукор і крохмаль. Ставимо на вогонь. Відразу додаємо 2 яйця й активно перемішуємо. Додаємо сметану і пермішуємо до загусання. Викладаємо густу масу в миску, додаємо вершкове масло і збиваємо все міксером. Крем готовий. Готуємо корж. У блендері перебиваємо печиво (можна для кольору додати какао). Висипаємо суміш у миску, додаємо масло кімнатної температури і перетираємо руками. Маса має тримати форму при стисканні. У форму 18 см (не більше) висипаємо більше половини суміші та пресуємо, формуючи бортики й дно. Виливаємо крем, вирівнюємо поверхню. Залишками шоколадної суміші посипаємо наш сметанник і відправляємо в холодильник на 1 годину.

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