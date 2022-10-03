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Страва, яка ніколи не набридне: найпростіший рецепт салату з 4-х інгредієнтів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Рецепт салату з крабових паличок та моркви по-корейськи Новина оновлена 03 жовтня 2022, 11:29
Рецепт салату з крабових паличок та моркви по-корейськи

Цей салат завжди виручить вас, коли раптово наскочили гості.

Коли на готування зовсім небагато часу, на виручку домогосподаркам приходять швидкі та нескладні експрес-рецепти. Сьогодні ми хочемо поділитися одним із них. Приголомшливий салат з крабових паличок і моркви корейською здивує вас своїм смаком.

Як повідомляє prostoway, незвичайне поєднання корейської моркви, крабових паличок, сиру та яєць вражає смаком. Щобільше, у салату також яскравий зовнішній вигляд.

Інгредієнти:

  • Крабові палички – 1 упаковка
  • Яйця – 4 шт.
  • Морква по-корейськи – 150 гр.
  • Плавлений сирок (типу "Дружба") – 1 шт.
  • Майонез чи сметана – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Крабове м’ясо або крабові палички дрібно наріжте та відправте в глибоку миску.
  2. Чотири яйця відваріть у круту, остудіть і дрібно наріжте.
  3. Плавлений сирок покладіть у морозильну камеру на 20 хвилин, щоб він трохи застиг, щоб його було простіше натерти на тертці.
  4. Також в миску додайте моркву корейською.
  5. Перемажте сметаною або майонезом та ретельно перемішайте.

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#Рецепт #Салат #Страва