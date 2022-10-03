Страва, яка ніколи не набридне: найпростіший рецепт салату з 4-х інгредієнтів
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Цей салат завжди виручить вас, коли раптово наскочили гості.
Коли на готування зовсім небагато часу, на виручку домогосподаркам приходять швидкі та нескладні експрес-рецепти. Сьогодні ми хочемо поділитися одним із них. Приголомшливий салат з крабових паличок і моркви корейською здивує вас своїм смаком.
Як повідомляє prostoway, незвичайне поєднання корейської моркви, крабових паличок, сиру та яєць вражає смаком. Щобільше, у салату також яскравий зовнішній вигляд.
Інгредієнти:
- Крабові палички – 1 упаковка
- Яйця – 4 шт.
- Морква по-корейськи – 150 гр.
- Плавлений сирок (типу "Дружба") – 1 шт.
- Майонез чи сметана – до смаку.
Спосіб приготування:
- Крабове м’ясо або крабові палички дрібно наріжте та відправте в глибоку миску.
- Чотири яйця відваріть у круту, остудіть і дрібно наріжте.
- Плавлений сирок покладіть у морозильну камеру на 20 хвилин, щоб він трохи застиг, щоб його було простіше натерти на тертці.
- Також в миску додайте моркву корейською.
- Перемажте сметаною або майонезом та ретельно перемішайте.
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