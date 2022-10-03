Страва, яка ніколи не набридне: найпростіший рецепт салату з 4-х інгредієнтів

Цей салат завжди виручить вас, коли раптово наскочили гості.

Коли на готування зовсім небагато часу, на виручку домогосподаркам приходять швидкі та нескладні експрес-рецепти. Сьогодні ми хочемо поділитися одним із них. Приголомшливий салат з крабових паличок і моркви корейською здивує вас своїм смаком.

Як повідомляє prostoway, незвичайне поєднання корейської моркви, крабових паличок, сиру та яєць вражає смаком. Щобільше, у салату також яскравий зовнішній вигляд.

Інгредієнти:

Крабові палички – 1 упаковка

Яйця – 4 шт.

Морква по-корейськи – 150 гр.

Плавлений сирок (типу "Дружба") – 1 шт.

Майонез чи сметана – до смаку.

Спосіб приготування:

Крабове м’ясо або крабові палички дрібно наріжте та відправте в глибоку миску. Чотири яйця відваріть у круту, остудіть і дрібно наріжте. Плавлений сирок покладіть у морозильну камеру на 20 хвилин, щоб він трохи застиг, щоб його було простіше натерти на тертці. Також в миску додайте моркву корейською. Перемажте сметаною або майонезом та ретельно перемішайте.

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