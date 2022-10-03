М’ясо пускає сік при кожному дотику вилкою: як легко приготувати курячі стегна за рецептом Ектора Хіменес-Браво (відео)
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Виходять соковиті всередині та хрусткі зовні
Іноді здається, що всі рецепти страв з курячого м’яса вже перепробували, і так хочеться приготувати щось новеньке.
Щоб урізноманітнити святковий чи просто сімейний стіл, пропонуємо приготувати соковиті курячі стегна, рецептом яких поділився український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Секрет смачної страви в маринаді – у медово-часниковому соусі. Виходять рум’яні та соковиті курячі стегна, із засмажкою золотистою скоринкою як із ресторану.
Як приготувати курячі стегна в соусі
Інгредієнти:
- 1 кг курячих стегон
- 5 г орегано
- сіль за смаком
- чорний мелений перець
- оливкова олія для смаження
- 10 г вершкового масла
- 20 г часнику
- 100 г броколі
- 100 г меду
Приготування
- Маринуємо м’ясо. Курячі стегна солимо і посипаємо спеціями з обох боків. Прянощі втираємо в м’ясо.
- Поки стегна маринуються, готуємо інші інгредієнти. Дрібно рубаємо часник. Нарізаємо броколі. Часник відправляємо на розігріту сковороду з вершковою та оливковою олією та обсмажуємо. Потім викладаємо стегна та обсмажуємо до рум’яності.
- Потім прибираємо м’ясо зі сковороди та кладемо на тарілку. У ту ж олію, на якій смажилися стегна, відправляємо броколі.
- Потім прибираємо броколі та додаємо на сковороду мед. У ньому обсмажуємо курячі стегна.
- Викладаємо м’ясо на форму для запікання разом із броколі. Поливаємо залишками соусу і ставимо у духовку. Запікаємо до готовності.
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