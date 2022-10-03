Виходять соковиті всередині та хрусткі зовні

Іноді здається, що всі рецепти страв з курячого м’яса вже перепробували, і так хочеться приготувати щось новеньке.

Щоб урізноманітнити святковий чи просто сімейний стіл, пропонуємо приготувати соковиті курячі стегна, рецептом яких поділився український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Секрет смачної страви в маринаді – у медово-часниковому соусі. Виходять рум’яні та соковиті курячі стегна, із засмажкою золотистою скоринкою як із ресторану.

Як приготувати курячі стегна в соусі

Інгредієнти:

1 кг курячих стегон

5 г орегано

сіль за смаком

чорний мелений перець

оливкова олія для смаження

10 г вершкового масла

20 г часнику

100 г броколі

100 г меду

Приготування

Маринуємо м’ясо. Курячі стегна солимо і посипаємо спеціями з обох боків. Прянощі втираємо в м’ясо. Поки стегна маринуються, готуємо інші інгредієнти. Дрібно рубаємо часник. Нарізаємо броколі. Часник відправляємо на розігріту сковороду з вершковою та оливковою олією та обсмажуємо. Потім викладаємо стегна та обсмажуємо до рум’яності. Потім прибираємо м’ясо зі сковороди та кладемо на тарілку. У ту ж олію, на якій смажилися стегна, відправляємо броколі. Потім прибираємо броколі та додаємо на сковороду мед. У ньому обсмажуємо курячі стегна. Викладаємо м’ясо на форму для запікання разом із броколі. Поливаємо залишками соусу і ставимо у духовку. Запікаємо до готовності.

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