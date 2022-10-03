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М’ясо пускає сік при кожному дотику вилкою: як легко приготувати курячі стегна за рецептом Ектора Хіменес-Браво (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Курячі стегна у медово-часниковому соусі
Курячі стегна у медово-часниковому соусі

Виходять соковиті всередині та хрусткі зовні

Іноді здається, що всі рецепти страв з курячого м’яса вже перепробували, і так хочеться приготувати щось новеньке.

Щоб урізноманітнити святковий чи просто сімейний стіл, пропонуємо приготувати соковиті курячі стегна, рецептом яких поділився український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Секрет смачної страви в маринаді – у медово-часниковому соусі. Виходять рум’яні та соковиті курячі стегна, із засмажкою золотистою скоринкою як із ресторану.

Як приготувати курячі стегна в соусі

Інгредієнти:

  • 1 кг курячих стегон
  • 5 г орегано
  • сіль за смаком
  • чорний мелений перець
  • оливкова олія для смаження
  • 10 г вершкового масла
  • 20 г часнику
  • 100 г броколі
  • 100 г меду

Приготування

  1. Маринуємо м’ясо. Курячі стегна солимо і посипаємо спеціями з обох боків. Прянощі втираємо в м’ясо.
  2. Поки стегна маринуються, готуємо інші інгредієнти. Дрібно рубаємо часник. Нарізаємо броколі. Часник відправляємо на розігріту сковороду з вершковою та оливковою олією та обсмажуємо. Потім викладаємо стегна та обсмажуємо до рум’яності.
  3. Потім прибираємо м’ясо зі сковороди та кладемо на тарілку. У ту ж олію, на якій смажилися стегна, відправляємо броколі.
  4. Потім прибираємо броколі та додаємо на сковороду мед. У ньому обсмажуємо курячі стегна.
  5. Викладаємо м’ясо на форму для запікання разом із броколі. Поливаємо залишками соусу і ставимо у духовку. Запікаємо до готовності.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати "хімію" з магазинної курки. Для цього потрібно приготувати розчин із копійчаних інгредієнтів.

Теги:
#М'ясо #Рецепти #Ектор Хіменес Браво