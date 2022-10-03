Рецепт у міру солодкого варення на зиму: потрібні лише три інгредієнти
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кисло-солодке сливове варення доповнить чаювання або десерти
Сливи – сезонний смачний фрукт, яким варто запастись на зиму. Їх можна закрити у власному соку, у вигляді джему, компоту або зварити ароматне варення. Головний плюс сливового варення в тому, що воно виходить в міру солодким, а не солодощавим.
Рецептом варення зі слив ділиться кулінарний Ютуб-блог "Класична кухня". Його приготування не займе багато вашого часу, основне завдання — видалити кісточки зі слив. Після варіння сливи можна залишати часточками, а можна перемішати дерев’яною ложкою до однорідної маси. У цьому варенні дуже мало цукру, тому воно виходить кисло-солодким.
Складові:
- 2,5 кг слив без кісточок
- 0,5 кг цукру
- 1 ст. л. 9-відсоткового оцту
Спосіб приготування:
- Видаляємо кісточки, засипаємо цукром, додаємо 1 ст. л. оцту, перемішуємо та залишаємо на 12 годин, щоб пустило сік.
- Через 12 годин перекладаємо сливи в каструлю з грубим дном, накриваємо кришкою і варимо 4 години, але в жодному разі кришку не відкриваємо. Якщо немає каструлі з грубим дном, кладемо в духовку із закритою кришкою за температури 150-160 градусів на 4 години.
- Після варіння розливаємо по стерильних банках та закриваємо стерильними кришками.
- Якщо ви хочете, щоб була однорідна маса, перемішайте дерев’яною ложкою. Варення дуже ніжне і легко стає однорідним.
- Герметично закриті банки перевертаємо та залишаємо на 1 годину.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних груш на зиму. А також ми писали, як приготувати дуже ароматний і ніжний джем із двох інгредієнтів.