Рецепт у міру солодкого варення на зиму: потрібні лише три інгредієнти

Кисло-солодке сливове варення доповнить чаювання або десерти

Сливи – сезонний смачний фрукт, яким варто запастись на зиму. Їх можна закрити у власному соку, у вигляді джему, компоту або зварити ароматне варення. Головний плюс сливового варення в тому, що воно виходить в міру солодким, а не солодощавим.

Рецептом варення зі слив ділиться кулінарний Ютуб-блог "Класична кухня". Його приготування не займе багато вашого часу, основне завдання — видалити кісточки зі слив. Після варіння сливи можна залишати часточками, а можна перемішати дерев’яною ложкою до однорідної маси. У цьому варенні дуже мало цукру, тому воно виходить кисло-солодким.

Складові:

2,5 кг слив без кісточок

0,5 кг цукру

1 ст. л. 9-відсоткового оцту

Спосіб приготування:

Видаляємо кісточки, засипаємо цукром, додаємо 1 ст. л. оцту, перемішуємо та залишаємо на 12 годин, щоб пустило сік. Через 12 годин перекладаємо сливи в каструлю з грубим дном, накриваємо кришкою і варимо 4 години, але в жодному разі кришку не відкриваємо. Якщо немає каструлі з грубим дном, кладемо в духовку із закритою кришкою за температури 150-160 градусів на 4 години. Після варіння розливаємо по стерильних банках та закриваємо стерильними кришками. Якщо ви хочете, щоб була однорідна маса, перемішайте дерев’яною ложкою. Варення дуже ніжне і легко стає однорідним. Герметично закриті банки перевертаємо та залишаємо на 1 годину.

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