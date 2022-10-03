Таке смачне, що не достоїть до зими: рецепт виноградного джему без загусників
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Це дуже смачна заготівля на зиму, яка має відмінний колір та неповторний смак
Якщо ви є щасливим власником великої кількості винограду, крім домашнього вина пропонуємо вам приготувати джем.
Абсолютно нічого складного: потрібен лише головний інгредієнт та цукор. Цей джем дуже смачний, особливо з млинцями. Рецептом виноградного джему поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Як приготувати джем з винограду
Інгредієнти:
- виноград 1 кг
- цукор 500 г
Приготування:
- Ретельно вимийте виноград. Відокремте виноградинки від грон.
- Трохи перебийте виноград за допомогою блендера.
- Поставте каструлю на вогонь, після закипання варіть виноград 10 хвилин.
- Потім процідіть виноградний сік через сито. Виноградну макуху відіжміть через 2-3 шари марлі.
- Закип’ятіть сік, всипте цукор і перемішайте.
- Варіть виноградний сік 25-30 хвилин, періодично помішуючи та знімаючи піну.
- Перелийте суміш у стерилізовану банку та закатайте.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом яблучно-кавунового джему. Його можна використовувати як начинку для різної випічки.