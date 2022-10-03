Таке смачне, що не достоїть до зими: рецепт виноградного джему без загусників

Це дуже смачна заготівля на зиму, яка має відмінний колір та неповторний смак

Якщо ви є щасливим власником великої кількості винограду, крім домашнього вина пропонуємо вам приготувати джем.

Абсолютно нічого складного: потрібен лише головний інгредієнт та цукор. Цей джем дуже смачний, особливо з млинцями. Рецептом виноградного джему поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як приготувати джем з винограду

Інгредієнти:

виноград 1 кг

цукор 500 г

Приготування:

Ретельно вимийте виноград. Відокремте виноградинки від грон. Трохи перебийте виноград за допомогою блендера. Поставте каструлю на вогонь, після закипання варіть виноград 10 хвилин. Потім процідіть виноградний сік через сито. Виноградну макуху відіжміть через 2-3 шари марлі. Закип’ятіть сік, всипте цукор і перемішайте. Варіть виноградний сік 25-30 хвилин, періодично помішуючи та знімаючи піну. Перелийте суміш у стерилізовану банку та закатайте.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом яблучно-кавунового джему. Його можна використовувати як начинку для різної випічки.