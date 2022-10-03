Краще за звичайні тефтелі: приберіть з рецепту один інгредієнт і страва заграє новими фарбами

Ці марокканські мітболи готувати простіше, ніж звичайні тефтелі з рисом

На вигляд виходять звичайні тефтелі, але смак просто чудовий!

Пропонуємо приготувати марокканські курячі фрикадельки, які готуються без традиційного для рецепта тефтель інгредієнта — рису. Замість крупи туди входять солодкий перець, зелень і навіть оливки, пише vazhnoznat.

Як приготувати курячі фрикадельки без рису

Інгредієнти:

350 г курячого філе (можна замінити бараниною, телятиною або яловичиною)

1 склянка бульйону

100 г зелених оливок

1 зубчик часнику

1 пучок петрушки

коріандр, кмин за смаком

2 щіпки шафрану

1 солодкий перець

2 ст. л. вершкового масла

2 ст. л. борошна

1 яйце

1 цибуля

0,5 шт. лимона

0,5 ч. л. меленого імбиру

Приготування:

М’ясо нарізаємо дрібними шматочками та пропускаємо через м’ясорубку. Разом з філе перекручуємо пів пучка петрушки, оливки та часник. Фарш солимо і перчимо. Вбиваємо одне яйце, додаємо спеції: коріандр, кмин та імбир. Вимішуємо руками. Руки змочуємо холодною водою та формуємо невеликі фрикадельки. Кожну обвалюємо в борошні і відправляємо на розігріту сковороду з вершковим маслом. Фрикадельки обсмажуємо з двох боків, доки вони не змінять колір. Цибулю дрібно нарізаємо і відправляємо на сковороду до фрикадельок. Потім вливаємо склянку бульйону. Додаємо шафран та паприку. Тушимо 20 хвилин. Видавлюємо сік з половини лимона і додаємо дрібно нарубану петрушку. Готуємо фрикадельки до того часу, поки соус не загусне.

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