Рус

Краще за звичайні тефтелі: приберіть з рецепту один інгредієнт і страва заграє новими фарбами

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
813
Фрикадельки з курячого фаршу — марокканський рецепт
Фрикадельки з курячого фаршу — марокканський рецепт

Ці марокканські мітболи готувати простіше, ніж звичайні тефтелі з рисом

На вигляд виходять звичайні тефтелі, але смак просто чудовий!

Пропонуємо приготувати марокканські курячі фрикадельки, які готуються без традиційного для рецепта тефтель інгредієнта — рису. Замість крупи туди входять солодкий перець, зелень і навіть оливки, пише vazhnoznat.

Як приготувати курячі фрикадельки без рису

Інгредієнти:

  • 350 г курячого філе (можна замінити бараниною, телятиною або яловичиною)
  • 1 склянка бульйону
  • 100 г зелених оливок
  • 1 зубчик часнику
  • 1 пучок петрушки
  • коріандр, кмин за смаком
  • 2 щіпки шафрану
  • 1 солодкий перець
  • 2 ст. л. вершкового масла
  • 2 ст. л. борошна
  • 1 яйце
  • 1 цибуля
  • 0,5 шт. лимона
  • 0,5 ч. л. меленого імбиру

Приготування:

  1. М’ясо нарізаємо дрібними шматочками та пропускаємо через м’ясорубку. Разом з філе перекручуємо пів пучка петрушки, оливки та часник. Фарш солимо і перчимо. Вбиваємо одне яйце, додаємо спеції: коріандр, кмин та імбир. Вимішуємо руками.
  2. Руки змочуємо холодною водою та формуємо невеликі фрикадельки. Кожну обвалюємо в борошні і відправляємо на розігріту сковороду з вершковим маслом. Фрикадельки обсмажуємо з двох боків, доки вони не змінять колір.
  3. Цибулю дрібно нарізаємо і відправляємо на сковороду до фрикадельок. Потім вливаємо склянку бульйону. Додаємо шафран та паприку. Тушимо 20 хвилин.
  4. Видавлюємо сік з половини лимона і додаємо дрібно нарубану петрушку. Готуємо фрикадельки до того часу, поки соус не загусне.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати індичку з помідорами в духовці. Виходить ніжне та не сухе м’ясо.

Теги:
#Рецепти #Фрикадельки