Краще за звичайні тефтелі: приберіть з рецепту один інгредієнт і страва заграє новими фарбами
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Ці марокканські мітболи готувати простіше, ніж звичайні тефтелі з рисом
На вигляд виходять звичайні тефтелі, але смак просто чудовий!
Пропонуємо приготувати марокканські курячі фрикадельки, які готуються без традиційного для рецепта тефтель інгредієнта — рису. Замість крупи туди входять солодкий перець, зелень і навіть оливки, пише vazhnoznat.
Як приготувати курячі фрикадельки без рису
Інгредієнти:
- 350 г курячого філе (можна замінити бараниною, телятиною або яловичиною)
- 1 склянка бульйону
- 100 г зелених оливок
- 1 зубчик часнику
- 1 пучок петрушки
- коріандр, кмин за смаком
- 2 щіпки шафрану
- 1 солодкий перець
- 2 ст. л. вершкового масла
- 2 ст. л. борошна
- 1 яйце
- 1 цибуля
- 0,5 шт. лимона
- 0,5 ч. л. меленого імбиру
Приготування:
- М’ясо нарізаємо дрібними шматочками та пропускаємо через м’ясорубку. Разом з філе перекручуємо пів пучка петрушки, оливки та часник. Фарш солимо і перчимо. Вбиваємо одне яйце, додаємо спеції: коріандр, кмин та імбир. Вимішуємо руками.
- Руки змочуємо холодною водою та формуємо невеликі фрикадельки. Кожну обвалюємо в борошні і відправляємо на розігріту сковороду з вершковим маслом. Фрикадельки обсмажуємо з двох боків, доки вони не змінять колір.
- Цибулю дрібно нарізаємо і відправляємо на сковороду до фрикадельок. Потім вливаємо склянку бульйону. Додаємо шафран та паприку. Тушимо 20 хвилин.
- Видавлюємо сік з половини лимона і додаємо дрібно нарубану петрушку. Готуємо фрикадельки до того часу, поки соус не загусне.
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