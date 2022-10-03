До м’яса, риби, піци та бутербродів: як легко закрити на зиму універсальний смачний соус

Цей сливовий соус смачніший за домашній кетчуп

Запастися на сезон морозів можна не лише домашнім кетчупом або аджикою з незвичайним інгредієнтом, а й смачним сливовим соусом. Він підійде практично до будь-якої страви, особливо гармонує з м’ясом, рибою, піцею та бутербродами. Його кисло-солодкий і водночас гострий смак приємно вас здивує.

Рецептом смачного соусу зі слив на зиму ділиться кулінарний ютуб-блог "Класична кухня". Ця закрутка універсальна у використанні, хоча готується досить легко. Та й потрібні найдоступніші продукти. Цей соус виходить в’язким, густим, як кетчуп (і навіть краще).

Складові:

сливи – 2,5 кг

цукор — 300-400 г

каррі — 5 ч. л.

часник мелений – 1 ч. л. або 4-5 зубків подрібнених

лимонна кислота – 1 ч. л.

чорний перець – 1 ч. л.

перець червоний – 1 ч. л.

сіль – 1 ст. л. з гіркою

вода – 50 мл

оцет яблучний – 1 ст. л. (можна звичайний 9%)

Спосіб приготування:

Помити сливи, видалити кісточки, якщо кісточки не видаляються, можна варити з кісточками. Залити воду та поставити на вогонь для закипання. Кип’ятити 15 хвилин. Збити блендером до однорідної маси. Якщо з кісточками перетерти через сито. Додати цукор, спеції і варити 15 хвилин до закипання. Наприкінці додати оцет. Розлити по стерильних банках і герметично закрутити. Не перевертати.

Раніше "Телеграф" писав, що додати до маринованих огірків, щоб вони вийшли смачніше. А також ми ділилися рецептом смачної та ситної м’ясної закрутки, без якої просто не обійтися цієї зими.