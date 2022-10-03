Як приготувати панкейки, які завжди виходять пишними і красивими: дуже простий рецепт (відео)

Ці американські оладки ідеально підходять до сніданку

Панкейки – це американські млинці невеликого розміру, які чимось нагадують наші оладки. Готуються вони трохи інакше, але також досить просто. Щоб панкейки вийшли ідеальними за формою та пишнотою, слід використовувати тепле молоко.

Рецептом смачних панкейків поділилася фудблогерка Христина Булезюк у Instagram. Це ідеальний варіант сніданку. До пишних панкейок можна додати шоколад, джем або інший соус на ваш смак, а також ягоди та фрукти.

Складові:

1 яйце

2,5 ст. л. цукру

230 мл теплого молока

2 ст. л. олії

40 г вершкового масла топленого

1 ч. л. розпушувача

ваніль, кориця

180 г просіяного борошна

Спосіб приготування:

Усі складові змішуємо, добре збиваємо, щоб не було грудочок. Смажимо панкейки на середньому вогні. Можна подавати з домашнім варенням, шоколадом, фруктами, згущеним молоком, медом, хоча панкейки смачно вживати навіть без нічого.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже смачного сметанника, який готується лише 25 хвилин. Цей розкішний торт навіть не потрібно випікати. А також ми писали, як приготувати сирні кекси з сосискою — дуже незвичайний рецепт.