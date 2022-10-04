Найпростіший рецепт домашнього печива без яєць: несподіваний інгредієнт зробить смак неперевершеним (відео)
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Це печиво підкорить як дітлахів, так і дорослих домочадців
Немає нічого смачнішого за випічку, приготовлену вдома. Один із найпростіших варіант смакот – домашнє печиво. Існує безліч рецептів, печиво можна зробити навіть без яєць. А такий несподіваний інгредієнт, як морква, надасть десерту незвичайного смаку.
Рецептом морквяного печива поділилася фудблогерка Юлія Василюк у Instagram. Вам знадобляться лише звичайні продукти. Зробити найсмачніші морквяні кульки можна без зайвого клопоту, а на випікання йде всього лише 25 хвилин.
Складові:
- 50 г вершкового масла
- 75 г цукру
- 125 г натертої моркви
- 175 г борошна
- 2 чайні ложки розпушувача
Спосіб приготування:
- Вершкове масло кімнатної температури та цукор збити міксером 1-2 хвилини.
- Додаємо натерту моркву та збиваємо міксером 1 хвилину.
- Додаємо борошно, знову перемішуємо міксером 1 хвилину.
- Тепер трохи вимішуємо тісто руками. Тісто буде трохи липнути до рук, тому перед формуванням печива руки змочуємо у воді.
- Формуємо кульки розміром як грецький горіх.
- Випікаємо при 170 градусах 25 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився легким рецептом легендарного печива "Гусині лапки". А також ми писали, як у домашніх умовах приготувати популярне печиво з тріщинками. Все досить просто.