Найпростіший рецепт домашнього печива без яєць: несподіваний інгредієнт зробить смак неперевершеним (відео)

Це печиво підкорить як дітлахів, так і дорослих домочадців

Немає нічого смачнішого за випічку, приготовлену вдома. Один із найпростіших варіант смакот – домашнє печиво. Існує безліч рецептів, печиво можна зробити навіть без яєць. А такий несподіваний інгредієнт, як морква, надасть десерту незвичайного смаку.

Рецептом морквяного печива поділилася фудблогерка Юлія Василюк у Instagram. Вам знадобляться лише звичайні продукти. Зробити найсмачніші морквяні кульки можна без зайвого клопоту, а на випікання йде всього лише 25 хвилин.

Складові:

50 г вершкового масла

75 г цукру

125 г натертої моркви

175 г борошна

2 чайні ложки розпушувача

Спосіб приготування:

Вершкове масло кімнатної температури та цукор збити міксером 1-2 хвилини. Додаємо натерту моркву та збиваємо міксером 1 хвилину. Додаємо борошно, знову перемішуємо міксером 1 хвилину. Тепер трохи вимішуємо тісто руками. Тісто буде трохи липнути до рук, тому перед формуванням печива руки змочуємо у воді. Формуємо кульки розміром як грецький горіх. Випікаємо при 170 градусах 25 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився легким рецептом легендарного печива "Гусині лапки". А також ми писали, як у домашніх умовах приготувати популярне печиво з тріщинками. Все досить просто.