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Найпростіший рецепт домашнього печива без яєць: несподіваний інгредієнт зробить смак неперевершеним (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Морквяне печиво
Морквяне печиво

Це печиво підкорить як дітлахів, так і дорослих домочадців

Немає нічого смачнішого за випічку, приготовлену вдома. Один із найпростіших варіант смакот – домашнє печиво. Існує безліч рецептів, печиво можна зробити навіть без яєць. А такий несподіваний інгредієнт, як морква, надасть десерту незвичайного смаку.

Рецептом морквяного печива поділилася фудблогерка Юлія Василюк у Instagram. Вам знадобляться лише звичайні продукти. Зробити найсмачніші морквяні кульки можна без зайвого клопоту, а на випікання йде всього лише 25 хвилин.

Складові:

  • 50 г вершкового масла
  • 75 г цукру
  • 125 г натертої моркви
  • 175 г борошна
  • 2 чайні ложки розпушувача

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло кімнатної температури та цукор збити міксером 1-2 хвилини.
  2. Додаємо натерту моркву та збиваємо міксером 1 хвилину.
  3. Додаємо борошно, знову перемішуємо міксером 1 хвилину.
  4. Тепер трохи вимішуємо тісто руками. Тісто буде трохи липнути до рук, тому перед формуванням печива руки змочуємо у воді.
  5. Формуємо кульки розміром як грецький горіх.
  6. Випікаємо при 170 градусах 25 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився легким рецептом легендарного печива "Гусині лапки". А також ми писали, як у домашніх умовах приготувати популярне печиво з тріщинками. Все досить просто.

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#Рецепт #Печиво