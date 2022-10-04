Що приготувати з бананами, що переспіли: простий рецепт смачнющого бананового хліба (відео)

Цей незвичайний хліб готується швидко та легко

Якщо зберігати банани правильно, то вони не почорніють. Але все ж таки часто трапляється, що плоди стають перестиглими до того, як ми їх з’їмо. У такому разі є вихід: банани, що переспіли, як виявилося, ідеально підходять для випічки нетрадиційного хліба.

Рецептом хліба з бананів, які переспіли, поділився фудблог kukhnyasovkusom в Instagram. Випічка робиться швидко і без мороки. Хліб виходить смачним та відмінно доповнює чаювання або кавові паузи.

Складові:

4 банани, що переспіли

120 г борошна

100 г масла

2 яйця

4-5 ст. л. тростинного цукру

півпачки ванільного цукру

1-2 ч. л. кориці (за бажанням)

1 ч. л. розпушувача

горіхи або мікс насіння

Спосіб приготування:

Цукор збиваємо з маслом, вводимо яйця, 3 банани роздавлюємо в кашку і додаємо туди ж. Додаємо борошно, ванільний цукор, розпушувач та корицю (за бажанням). У таке тісто можна додати сухофрукти, горішки, насіння. Форму змащуємо маслом, зверху на тісто викладаємо банан, попередньо розрізаний на дві частини та посипаємо цукром або міксом насіння. Випікаємо при 180 градусах до готовності, перевіряємо на готовність сірником.

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