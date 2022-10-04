Що приготувати з бананами, що переспіли: простий рецепт смачнющого бананового хліба (відео)
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Цей незвичайний хліб готується швидко та легко
Якщо зберігати банани правильно, то вони не почорніють. Але все ж таки часто трапляється, що плоди стають перестиглими до того, як ми їх з’їмо. У такому разі є вихід: банани, що переспіли, як виявилося, ідеально підходять для випічки нетрадиційного хліба.
Рецептом хліба з бананів, які переспіли, поділився фудблог kukhnyasovkusom в Instagram. Випічка робиться швидко і без мороки. Хліб виходить смачним та відмінно доповнює чаювання або кавові паузи.
Складові:
- 4 банани, що переспіли
- 120 г борошна
- 100 г масла
- 2 яйця
- 4-5 ст. л. тростинного цукру
- півпачки ванільного цукру
- 1-2 ч. л. кориці (за бажанням)
- 1 ч. л. розпушувача
- горіхи або мікс насіння
Спосіб приготування:
- Цукор збиваємо з маслом, вводимо яйця, 3 банани роздавлюємо в кашку і додаємо туди ж.
- Додаємо борошно, ванільний цукор, розпушувач та корицю (за бажанням).
- У таке тісто можна додати сухофрукти, горішки, насіння.
- Форму змащуємо маслом, зверху на тісто викладаємо банан, попередньо розрізаний на дві частини та посипаємо цукром або міксом насіння.
- Випікаємо при 180 градусах до готовності, перевіряємо на готовність сірником.
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