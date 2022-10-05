Пиріг, що тане в роті: рецепт дивовижної шарлотки з яблуками (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1323
Всі інгредієнти для такого пирога надзвичайно прості та знайдуться на кухні у будь-якої господині
Шарлотку з яблуками без перебільшення можна назвати найпопулярнішим пирогом, який дуже легко приготувати вдома. З рецептом такої випічки може впоратися навіть недосвідчена домогосподарка, якщо звичайно ж дотримуватиметься рецепту.
Як приготувати традиційну шарлотку з яблуками, розповіла кулінарний блогер Alina FooDee на своєму ютуб-каналі. Блогер зазначає, що це дуже простий рецепт випічки на кожен день, а всі інгредієнти для такого пирога найдоступніші.
Шарлотка з яблуками: традиційний рецепт
Інгредієнти:
- Яблука (бажано кислі) – 500-600 гр
- Цукор – 160 гр
- Борошно — 160 гр
- Яйця – 4 великі
- Сіль – 1 щіпка
Спосіб приготування
- Наріжте яблука часточками чи кубиками.
- Збийте яйця з цукром і 1 щіпкою солі у світлу густу масу.
- Просійте борошно і акуратно перемішайте лопаткою рухами знизу вгору.
- Форму застелите пергаментом або змастіть вершковим маслом, а потім посипте борошном. Вилийте половину тіста, викладіть трохи яблук нарізаних часточками, зверху залийте рештою тіста і викладіть яблука, що залишилися.
- Випікайте протягом 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.
Раніше Телеграф ділився рецептом домашнього печива з одним незвичайним інгредієнтом. Для нього навіть не потрібні яйця. А також ми писали, як приготувати панкейки, щоб вони вийшли пишними та смачними. Ці американські оладки сподобаються всій родині.