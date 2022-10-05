Пиріг, що тане в роті: рецепт дивовижної шарлотки з яблуками (відео)

Всі інгредієнти для такого пирога надзвичайно прості та знайдуться на кухні у будь-якої господині

Шарлотку з яблуками без перебільшення можна назвати найпопулярнішим пирогом, який дуже легко приготувати вдома. З рецептом такої випічки може впоратися навіть недосвідчена домогосподарка, якщо звичайно ж дотримуватиметься рецепту.

Як приготувати традиційну шарлотку з яблуками, розповіла кулінарний блогер Alina FooDee на своєму ютуб-каналі. Блогер зазначає, що це дуже простий рецепт випічки на кожен день, а всі інгредієнти для такого пирога найдоступніші.

Шарлотка з яблуками: традиційний рецепт

Інгредієнти:

Яблука (бажано кислі) – 500-600 гр

Цукор – 160 гр

Борошно — 160 гр

Яйця – 4 великі

Сіль – 1 щіпка

Спосіб приготування

Наріжте яблука часточками чи кубиками. Збийте яйця з цукром і 1 щіпкою солі у світлу густу масу. Просійте борошно і акуратно перемішайте лопаткою рухами знизу вгору. Форму застелите пергаментом або змастіть вершковим маслом, а потім посипте борошном. Вилийте половину тіста, викладіть трохи яблук нарізаних часточками, зверху залийте рештою тіста і викладіть яблука, що залишилися. Випікайте протягом 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.

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