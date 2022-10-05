Що додати в сирники, щоб вийшла справді осіння страва: смачний і простий рецепт
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Гарбузові сирники виглядають дуже яскраво та апетитно
Гарбуз – найпопулярніший сезонний овоч восени. З нього можна приготувати не тільки гарбузову кашу, а й додати мармуровий шоколадний кекс. Не менш вдала ідея доповнити цим інгредієнтом сирники. З гарбузом вони стануть яскравішими, ароматнішими та смачнішими, страва буде виглядати дуже по-осінньому.
Рецептом гарбузових сирників поділилася шеф-кухар Валя Саєнко в Instagram. Особливо смачно їх подавати зі сметаною, ароматним медом і щіпкою кориці. Сирники виходять пишними, повітряними й ідеально підійдуть для сніданку восени.
Складові:
- Сир 5% — 300 г
- Гарбузове пюре – 150 г
- Цукор – 30 г
- Ванільний цукор
- Манна крупа – 20 г
- Борошно для обвалки та формування
- Яйце – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Спочатку потрібно зробити гарбузове пюре. Гарбуз чистимо, ріжемо, змащуємо трохи маслом, трохи обсипаємо цукром і запікаємо до м’якості.
- Сир (має бути сухий і без зайвої вологи) перетираємо через сито. Гарбуз з одним жовтком перебиваємо блендером і додаємо в сир. Туди ж додаємо цукор, ваніль та манку. Даємо постояти 10 хвилин. А ще краще такий заміс робити на ніч. Вранці тільки дістали, сформували та посмажили.
- Сирна маса має бути досить щільною, як пластилін. Вологими руками взяти масою частинами і викласти на стіл з борошном. Сформувати ковбаску та нарізати на рівні частини (шайби-сирники). Далі кожну частину обваляти в борошні й сформувати ножем чи склянкою.
- Смажити на середньому вогні до рум’яності.
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