Що додати в сирники, щоб вийшла справді осіння страва: смачний і простий рецепт

Гарбузові сирники виглядають дуже яскраво та апетитно

Гарбуз – найпопулярніший сезонний овоч восени. З нього можна приготувати не тільки гарбузову кашу, а й додати мармуровий шоколадний кекс. Не менш вдала ідея доповнити цим інгредієнтом сирники. З гарбузом вони стануть яскравішими, ароматнішими та смачнішими, страва буде виглядати дуже по-осінньому.

Рецептом гарбузових сирників поділилася шеф-кухар Валя Саєнко в Instagram. Особливо смачно їх подавати зі сметаною, ароматним медом і щіпкою кориці. Сирники виходять пишними, повітряними й ідеально підійдуть для сніданку восени.

Складові:

Сир 5% — 300 г

Гарбузове пюре – 150 г

Цукор – 30 г

Ванільний цукор

Манна крупа – 20 г

Борошно для обвалки та формування

Яйце – 1 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно зробити гарбузове пюре. Гарбуз чистимо, ріжемо, змащуємо трохи маслом, трохи обсипаємо цукром і запікаємо до м’якості. Сир (має бути сухий і без зайвої вологи) перетираємо через сито. Гарбуз з одним жовтком перебиваємо блендером і додаємо в сир. Туди ж додаємо цукор, ваніль та манку. Даємо постояти 10 хвилин. А ще краще такий заміс робити на ніч. Вранці тільки дістали, сформували та посмажили. Сирна маса має бути досить щільною, як пластилін. Вологими руками взяти масою частинами і викласти на стіл з борошном. Сформувати ковбаску та нарізати на рівні частини (шайби-сирники). Далі кожну частину обваляти в борошні й сформувати ножем чи склянкою. Смажити на середньому вогні до рум’яності.

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