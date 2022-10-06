Що приготувати з гарбуза: Топ-5 рецептів страв на будь-який смак
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Вам не подобається гарбуз? Можливо, ви просто не вмієте його готувати.
Гарбуз – популярний осінній овоч, з якого можна зробити безліч найсмачніших речей. І якщо комусь не подобається цей плід через специфічний запах, ця проблема вирішується за дві секунди – завдяки духмяним спеціям та незвичайним рецептам.
Цей продукт має різні рецепти приготування – від каш, супів і салатів до солодких десертів та апетитної випічки. Найсмачніші страви з гарбуза можна робити у духовці, каструлі, на сковороді і навіть у сирому вигляді.
"Телеграф" зробив для вас добірку рецептів найрізноманітніших і ненудних частувань, які можна приготувати з гарбуза. Навіть найприскіпливіший гурман, як дорослий, так і дитина, знайде для себе страву з гарбуза, що може стати улюбленою.
Як приготувати суп із гарбуза
Найвідоміша перша страва – це гарбузовий суп-пюре, заправлений вершками. До речі, він стане набагато смачнішим, якщо у вас буде не сирий, а запечений гарбуз.
Інгредієнти:
- гарбуз – 500 г,
- цибуля – 1 шт.,
- сушений часник — 1 ч. ложка,
- петрушка — 1 гілочка,
- вершкове масло — 30 г,
- вершки – 100 мл,
- молоко – 150 мл,
- борошно — 20 г,
- вода – 350 мл,
- спеції: мелений мускатний горіх або імбир – за смаком,
- сіль – щіпка.
Приготування:
- М’якуш гарбуза наріжте маленькими кубиками.
- Подрібніть цибулю та зелень.
- У сотейнику розтопіть вершкове масло.
- Покладіть гарбуз та обсмажте, помішуючи, на середньому вогні 10 хвилин до рум’яного кольору.
- Додайте цибулю і готуйте 2-3 хвилини.
- Посипте гарбуз мукою і обсмажте іще 2 хвилини.
- Влийте гарячу воду та гаряче молоко, доведіть до кипіння на сильному вогні, і, помішуючи, варіть 10 хвилин.
- У суп додайте вершки та сіль і варіть іще 3 хвилини.
- Зніміть гарбузовий суп з вогню та подрібніть блендером. Додайте часник, прянощі та перемішайте.
- Готовий суп-пюре з гарбуза розлийте по порційних тарілках, посипте петрушкою і подавайте.
Що приготувати з гарбуза на сковороді: рецепт соусу
Універсальний східний соус із гарбуза підійде до багатьох страв – з ним буде смачно їсти як м’ясо, так і овочі на гарнір. Він надає їм вишуканого смаку та шарму.
Інгредієнти:
- гарбуз – 700 г,
- помідор – 1 шт.,
- лимон – 1 шт.,
- цибуля – 1 шт.,
- часник – 5 зубчиків,
- томатна паста – 2 ст. ложки,
- оливкова олія – 3 ст. ложки,
- рубана кінза — 2 ст. ложки,
- паприка – 1 ч. ложка,
- каррі — 0,25 ч. ложки,
- мелений кумін – 1 ч. ложка,
- мелений імбир – 0,25 ч. ложки,
- перець кайєнський – за смаком,
- цукор – щіпка,
- сіль за смаком.
Приготування:
- М’якуш гарбуза наріжте кубиками.
- Помідор очистіть від шкірки і насіння та поріжте кубиками.
- Подрібніть цибулю та часник.
- У сковороді розігрійте олію, додайте цибулю і половину часнику і спассеруйте до м’якості.
- Додайте гарбуз і тушкуйте 10 хвилин, приправте куміном, паприкою, імбиром, каррі, перемішайте та готуйте іще 2 хвилини.
- Додайте помідори, томатну пасту, кайенський перець, цукор, сіль і готуйте до м’якості гарбуза.
- Розімніть гарбуз у пюре, додайте решту часника, влийте лимонний сік і перемішайте.
- Остудіть гарбузовий соус, посипте кінзою і подавайте.
Як приготувати кашу з гарбуза
Каша з гарбуза найчастіше передбачає додавання пшона чи рису, але можна взяти практично будь-яку крупу. Гречаний, пшеничний, ячневий смак і гарбуз також можуть добре поєднуватися.
Інгредієнти:
- 100 г гарбуза,
- 70 г кукурудзяної крупи,
- 350 мл молока,
- 20 г вершкового масла,
- 30 г цукру,
- щіпка солі.
Приготування:
- М’якуш гарбуза наріжте невеликими шматочками.
- Всипте кукурудзяну крупу з молоком і доведіть до кипіння.
- Додайте цукор, сіль і варіть на повільному вогні 5 хвилин, постійно помішуючи.
- Викладіть гарбуз у кашу, доведіть до кипіння і варіть до повної готовності крупи, приблизно 10 хвилин.
- Духовку розігрійте до 200°С, потім вимкніть і поставте готову кашу, накриту кришкою, на 15 хвилин.
- Перед подачею додайте в гарбузову кашу вершкове масло, а також цукор, мед чи корицю – за бажанням.
Як їсти гарбуз у сирому вигляді: зробіть салат
Чи можна їсти гарбуз у сирому вигляді? Можна і це навіть дуже корисно. Без термічної обробки гарбуз роблять у салаті. Смак виходить яскравий та насичений. Також приготуйте цікаву заправку – медово-гірчичну, з горіховою олією та лимонним соком.
Інгредієнти:
- 400 г м’якоті гарбуза,
- 1 гранат,
- 1 червона солодка цибулина,
- 100 г шпинату,
- 200 г сулугуні,
- чорний мелений перець – за смаком,
для заправки:
- 1 лимон,
- 1 ст. ложка гречаного меду,
- 2 ч. ложки гірчиці у зернах,
- 2 ст. ложки кунжутної або горіхової олії,
- щіпка солі.
Приготування:
- Приготуйте заправку-маринад, видавивши з лимона сік і змішавши всі інгредієнти.
- Цибулю поріжте півкільцями.
- Гарбуз наріжте тонкими слайсами.
- Гарбуз і цибулю помістіть у миску, полийте заправкою та залиште маринуватися на 1 годину.
- Очистіть гранат.
- Покришіть сулугуні.
- Змішайте сулугуні, шпинат, гарбуз та цибулю, викладіть на тарілки, посипте зернами граната, поперчіть і полийте маринадом.
Що можна приготувати з гарбуза у духовці
Спробуйте найніжніший гарбузовий пиріг із сиром, який просто тане у роті. Взагалі випічка з гарбуза виходить не лише смачною, але й дуже гарною, з насиченим золотистим відтінком. Чим солодше цей овоч, тим краще використовувати його для десертів.
Інгредієнти:
- м’якоть гарбуза – 200 г,
- домашній сир – 200 г,
- цукор – 130 г,
- яйця – 3 шт.,
- кукурудзяний крохмаль – 1,5 ст. ложки,
- сметана – 150 г,
- ванілін – 0,5 ч. ложки,
- кориця – щіпка,
для тесту:
- вершкове масло — 110 г,
- борошно — 180 г,
- цукор – 1 ст. ложка,
- сіль — 0,5 ч. ложки,
- крижана вода – 50 мл.
Приготування:
- Гарбуз очистіть від насіння і запікайте у духовці, розігрітій до 200°С, до м’якості.
- Дістаньте зі шкірки м’якоть і подрібніть блендером до однорідності.
- Борошно змішайте з сіллю і цукром, додайте холодне вершкове масло, порізане невеликими кубиками, і розітріть все руками в крихту.
- Зробіть поглиблення і потроху влийте крижану воду, поки тісто збереться в грудку. Місити його не потрібно.
- Розкатайте тонке тісто. Викладіть його на лист або у форму і проткніть у кількох місцях вилкою.
- Випікайте корж за температури 190°С 20 хвилин.
- Остудіть і поставте у морозилку на 2-3 години.
- Для начинки змішайте перетертий сир, яйця, сметану, цукор, ванілін, крохмаль і збийте міксером до однорідності.
- Приблизно 300 г сирної маси вилийте на заморожену основу заготовки і відправте знову у морозилку на 1 годину.
- До решти сирної маси додайте гарбузове пюре, корицю і перемішайте.
- На охолоджений корж вилийте гарбузову масу і відправляйте в розігріту до 160°С духовку на 45 хвилин.
- Потім знову остудіть до кімнатної температури та поставте печений гарбузовий пиріг у холодильник на 2-3 години.
Смачного!
Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно приготувати гарбуз, аби всім сподобалося. А ще ділиться рецептом ніжної, яскравої та надзвичайно смачної гарбузової ікри.