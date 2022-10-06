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Що приготувати з гарбуза: Топ-5 рецептів страв на будь-який смак

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Рецепти страв із гарбуза Новина оновлена 06 жовтня 2022, 16:36
Рецепти страв із гарбуза

Вам не подобається гарбуз? Можливо, ви просто не вмієте його готувати.

Гарбуз – популярний осінній овоч, з якого можна зробити безліч найсмачніших речей. І якщо комусь не подобається цей плід через специфічний запах, ця проблема вирішується за дві секунди – завдяки духмяним спеціям та незвичайним рецептам.

Цей продукт має різні рецепти приготування – від каш, супів і салатів до солодких десертів та апетитної випічки. Найсмачніші страви з гарбуза можна робити у духовці, каструлі, на сковороді і навіть у сирому вигляді.

Різні рецепти страв із гарбуза

"Телеграф" зробив для вас добірку рецептів найрізноманітніших і ненудних частувань, які можна приготувати з гарбуза. Навіть найприскіпливіший гурман, як дорослий, так і дитина, знайде для себе страву з гарбуза, що може стати улюбленою.

Як приготувати суп із гарбуза

Найвідоміша перша страва – це гарбузовий суп-пюре, заправлений вершками. До речі, він стане набагато смачнішим, якщо у вас буде не сирий, а запечений гарбуз.

Включіть у своє меню восени гарбузовий суп

Інгредієнти:

  • гарбуз – 500 г,
  • цибуля – 1 шт.,
  • сушений часник — 1 ч. ложка,
  • петрушка — 1 гілочка,
  • вершкове масло — 30 г,
  • вершки – 100 мл,
  • молоко – 150 мл,
  • борошно — 20 г,
  • вода – 350 мл,
  • спеції: мелений мускатний горіх або імбир – за смаком,
  • сіль – щіпка.

Приготування:

  1. М’якуш гарбуза наріжте маленькими кубиками.
  2. Подрібніть цибулю та зелень.
  3. У сотейнику розтопіть вершкове масло.
  4. Покладіть гарбуз та обсмажте, помішуючи, на середньому вогні 10 хвилин до рум’яного кольору.
  5. Додайте цибулю і готуйте 2-3 хвилини.
  6. Посипте гарбуз мукою і обсмажте іще 2 хвилини.
  7. Влийте гарячу воду та гаряче молоко, доведіть до кипіння на сильному вогні, і, помішуючи, варіть 10 хвилин.
  8. У суп додайте вершки та сіль і варіть іще 3 хвилини.
  9. Зніміть гарбузовий суп з вогню та подрібніть блендером. Додайте часник, прянощі та перемішайте.
  10. Готовий суп-пюре з гарбуза розлийте по порційних тарілках, посипте петрушкою і подавайте.

Що приготувати з гарбуза на сковороді: рецепт соусу

Універсальний східний соус із гарбуза підійде до багатьох страв – з ним буде смачно їсти як м’ясо, так і овочі на гарнір. Він надає їм вишуканого смаку та шарму.

Гарбуз із помідорами у власному соку – чудовий варіант соусу

Інгредієнти:

  • гарбуз – 700 г,
  • помідор – 1 шт.,
  • лимон – 1 шт.,
  • цибуля – 1 шт.,
  • часник – 5 зубчиків,
  • томатна паста – 2 ст. ложки,
  • оливкова олія – 3 ст. ложки,
  • рубана кінза — 2 ст. ложки,
  • паприка – 1 ч. ложка,
  • каррі — 0,25 ч. ложки,
  • мелений кумін – 1 ч. ложка,
  • мелений імбир – 0,25 ч. ложки,
  • перець кайєнський – за смаком,
  • цукор – щіпка,
  • сіль за смаком.

Приготування:

  1. М’якуш гарбуза наріжте кубиками.
  2. Помідор очистіть від шкірки і насіння та поріжте кубиками.
  3. Подрібніть цибулю та часник.
  4. У сковороді розігрійте олію, додайте цибулю і половину часнику і спассеруйте до м’якості.
  5. Додайте гарбуз і тушкуйте 10 хвилин, приправте куміном, паприкою, імбиром, каррі, перемішайте та готуйте іще 2 хвилини.
  6. Додайте помідори, томатну пасту, кайенський перець, цукор, сіль і готуйте до м’якості гарбуза.
  7. Розімніть гарбуз у пюре, додайте решту часника, влийте лимонний сік і перемішайте.
  8. Остудіть гарбузовий соус, посипте кінзою і подавайте.

Як приготувати кашу з гарбуза

Каша з гарбуза найчастіше передбачає додавання пшона чи рису, але можна взяти практично будь-яку крупу. Гречаний, пшеничний, ячневий смак і гарбуз також можуть добре поєднуватися.

За бажанням до каші можна додати фрукти, цукати, мармелад або посипати зверху горіхами

Інгредієнти:

  • 100 г гарбуза,
  • 70 г кукурудзяної крупи,
  • 350 мл молока,
  • 20 г вершкового масла,
  • 30 г цукру,
  • щіпка солі.

Приготування:

  1. М’якуш гарбуза наріжте невеликими шматочками.
  2. Всипте кукурудзяну крупу з молоком і доведіть до кипіння.
  3. Додайте цукор, сіль і варіть на повільному вогні 5 хвилин, постійно помішуючи.
  4. Викладіть гарбуз у кашу, доведіть до кипіння і варіть до повної готовності крупи, приблизно 10 хвилин.
  5. Духовку розігрійте до 200°С, потім вимкніть і поставте готову кашу, накриту кришкою, на 15 хвилин.
  6. Перед подачею додайте в гарбузову кашу вершкове масло, а також цукор, мед чи корицю – за бажанням.

Як їсти гарбуз у сирому вигляді: зробіть салат

Чи можна їсти гарбуз у сирому вигляді? Можна і це навіть дуже корисно. Без термічної обробки гарбуз роблять у салаті. Смак виходить яскравий та насичений. Також приготуйте цікаву заправку – медово-гірчичну, з горіховою олією та лимонним соком.

Сирий гарбуз гарно поєднується з яблуком, гранатами, зеленню та сиром

Інгредієнти:

  • 400 г м’якоті гарбуза,
  • 1 гранат,
  • 1 червона солодка цибулина,
  • 100 г шпинату,
  • 200 г сулугуні,
  • чорний мелений перець – за смаком,

для заправки:

  • 1 лимон,
  • 1 ст. ложка гречаного меду,
  • 2 ч. ложки гірчиці у зернах,
  • 2 ст. ложки кунжутної або горіхової олії,
  • щіпка солі.

Приготування:

  1. Приготуйте заправку-маринад, видавивши з лимона сік і змішавши всі інгредієнти.
  2. Цибулю поріжте півкільцями.
  3. Гарбуз наріжте тонкими слайсами.
  4. Гарбуз і цибулю помістіть у миску, полийте заправкою та залиште маринуватися на 1 годину.
  5. Очистіть гранат.
  6. Покришіть сулугуні.
  7. Змішайте сулугуні, шпинат, гарбуз та цибулю, викладіть на тарілки, посипте зернами граната, поперчіть і полийте маринадом.

Що можна приготувати з гарбуза у духовці

Спробуйте найніжніший гарбузовий пиріг із сиром, який просто тане у роті. Взагалі випічка з гарбуза виходить не лише смачною, але й дуже гарною, з насиченим золотистим відтінком. Чим солодше цей овоч, тим краще використовувати його для десертів.

Рецепти страв із гарбуза: порадуйте домашніх апетитним і гарним пирогом з гарбуза

Інгредієнти:

  • м’якоть гарбуза – 200 г,
  • домашній сир – 200 г,
  • цукор – 130 г,
  • яйця – 3 шт.,
  • кукурудзяний крохмаль – 1,5 ст. ложки,
  • сметана – 150 г,
  • ванілін – 0,5 ч. ложки,
  • кориця – щіпка,

для тесту:

  • вершкове масло — 110 г,
  • борошно — 180 г,
  • цукор – 1 ст. ложка,
  • сіль — 0,5 ч. ложки,
  • крижана вода – 50 мл.

Приготування:

  1. Гарбуз очистіть від насіння і запікайте у духовці, розігрітій до 200°С, до м’якості.
  2. Дістаньте зі шкірки м’якоть і подрібніть блендером до однорідності.
  3. Борошно змішайте з сіллю і цукром, додайте холодне вершкове масло, порізане невеликими кубиками, і розітріть все руками в крихту.
  4. Зробіть поглиблення і потроху влийте крижану воду, поки тісто збереться в грудку. Місити його не потрібно.
  5. Розкатайте тонке тісто. Викладіть його на лист або у форму і проткніть у кількох місцях вилкою.
  6. Випікайте корж за температури 190°С 20 хвилин.
  7. Остудіть і поставте у морозилку на 2-3 години.
  8. Для начинки змішайте перетертий сир, яйця, сметану, цукор, ванілін, крохмаль і збийте міксером до однорідності.
  9. Приблизно 300 г сирної маси вилийте на заморожену основу заготовки і відправте знову у морозилку на 1 годину.
  10. До решти сирної маси додайте гарбузове пюре, корицю і перемішайте.
  11. На охолоджений корж вилийте гарбузову масу і відправляйте в розігріту до 160°С духовку на 45 хвилин.
  12. Потім знову остудіть до кімнатної температури та поставте печений гарбузовий пиріг у холодильник на 2-3 години.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно приготувати гарбуз, аби всім сподобалося. А ще ділиться рецептом ніжної, яскравої та надзвичайно смачної гарбузової ікри.

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