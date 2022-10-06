Що приготувати з гарбуза: Топ-5 рецептів страв на будь-який смак

Вам не подобається гарбуз? Можливо, ви просто не вмієте його готувати.

Гарбуз – популярний осінній овоч, з якого можна зробити безліч найсмачніших речей. І якщо комусь не подобається цей плід через специфічний запах, ця проблема вирішується за дві секунди – завдяки духмяним спеціям та незвичайним рецептам.

Цей продукт має різні рецепти приготування – від каш, супів і салатів до солодких десертів та апетитної випічки. Найсмачніші страви з гарбуза можна робити у духовці, каструлі, на сковороді і навіть у сирому вигляді.

"Телеграф" зробив для вас добірку рецептів найрізноманітніших і ненудних частувань, які можна приготувати з гарбуза. Навіть найприскіпливіший гурман, як дорослий, так і дитина, знайде для себе страву з гарбуза, що може стати улюбленою.

Як приготувати суп із гарбуза

Найвідоміша перша страва – це гарбузовий суп-пюре, заправлений вершками. До речі, він стане набагато смачнішим, якщо у вас буде не сирий, а запечений гарбуз.

Інгредієнти:

гарбуз – 500 г,

цибуля – 1 шт.,

сушений часник — 1 ч. ложка,

петрушка — 1 гілочка,

вершкове масло — 30 г,

вершки – 100 мл,

молоко – 150 мл,

борошно — 20 г,

вода – 350 мл,

спеції: мелений мускатний горіх або імбир – за смаком,

сіль – щіпка.

Приготування:

М’якуш гарбуза наріжте маленькими кубиками. Подрібніть цибулю та зелень. У сотейнику розтопіть вершкове масло. Покладіть гарбуз та обсмажте, помішуючи, на середньому вогні 10 хвилин до рум’яного кольору. Додайте цибулю і готуйте 2-3 хвилини. Посипте гарбуз мукою і обсмажте іще 2 хвилини. Влийте гарячу воду та гаряче молоко, доведіть до кипіння на сильному вогні, і, помішуючи, варіть 10 хвилин. У суп додайте вершки та сіль і варіть іще 3 хвилини. Зніміть гарбузовий суп з вогню та подрібніть блендером. Додайте часник, прянощі та перемішайте. Готовий суп-пюре з гарбуза розлийте по порційних тарілках, посипте петрушкою і подавайте.

Що приготувати з гарбуза на сковороді: рецепт соусу

Універсальний східний соус із гарбуза підійде до багатьох страв – з ним буде смачно їсти як м’ясо, так і овочі на гарнір. Він надає їм вишуканого смаку та шарму.

Інгредієнти:

гарбуз – 700 г,

помідор – 1 шт.,

лимон – 1 шт.,

цибуля – 1 шт.,

часник – 5 зубчиків,

томатна паста – 2 ст. ложки,

оливкова олія – 3 ст. ложки,

рубана кінза — 2 ст. ложки,

паприка – 1 ч. ложка,

каррі — 0,25 ч. ложки,

мелений кумін – 1 ч. ложка,

мелений імбир – 0,25 ч. ложки,

перець кайєнський – за смаком,

цукор – щіпка,

сіль за смаком.

Приготування:

М’якуш гарбуза наріжте кубиками. Помідор очистіть від шкірки і насіння та поріжте кубиками. Подрібніть цибулю та часник. У сковороді розігрійте олію, додайте цибулю і половину часнику і спассеруйте до м’якості. Додайте гарбуз і тушкуйте 10 хвилин, приправте куміном, паприкою, імбиром, каррі, перемішайте та готуйте іще 2 хвилини. Додайте помідори, томатну пасту, кайенський перець, цукор, сіль і готуйте до м’якості гарбуза. Розімніть гарбуз у пюре, додайте решту часника, влийте лимонний сік і перемішайте. Остудіть гарбузовий соус, посипте кінзою і подавайте.

Як приготувати кашу з гарбуза

Каша з гарбуза найчастіше передбачає додавання пшона чи рису, але можна взяти практично будь-яку крупу. Гречаний, пшеничний, ячневий смак і гарбуз також можуть добре поєднуватися.

Інгредієнти:

100 г гарбуза,

70 г кукурудзяної крупи,

350 мл молока,

20 г вершкового масла,

30 г цукру,

щіпка солі.

Приготування:

М’якуш гарбуза наріжте невеликими шматочками. Всипте кукурудзяну крупу з молоком і доведіть до кипіння. Додайте цукор, сіль і варіть на повільному вогні 5 хвилин, постійно помішуючи. Викладіть гарбуз у кашу, доведіть до кипіння і варіть до повної готовності крупи, приблизно 10 хвилин. Духовку розігрійте до 200°С, потім вимкніть і поставте готову кашу, накриту кришкою, на 15 хвилин. Перед подачею додайте в гарбузову кашу вершкове масло, а також цукор, мед чи корицю – за бажанням.

Як їсти гарбуз у сирому вигляді: зробіть салат

Чи можна їсти гарбуз у сирому вигляді? Можна і це навіть дуже корисно. Без термічної обробки гарбуз роблять у салаті. Смак виходить яскравий та насичений. Також приготуйте цікаву заправку – медово-гірчичну, з горіховою олією та лимонним соком.

Інгредієнти:

400 г м’якоті гарбуза,

1 гранат,

1 червона солодка цибулина,

100 г шпинату,

200 г сулугуні,

чорний мелений перець – за смаком,

для заправки:

1 лимон,

1 ст. ложка гречаного меду,

2 ч. ложки гірчиці у зернах,

2 ст. ложки кунжутної або горіхової олії,

щіпка солі.

Приготування:

Приготуйте заправку-маринад, видавивши з лимона сік і змішавши всі інгредієнти. Цибулю поріжте півкільцями. Гарбуз наріжте тонкими слайсами. Гарбуз і цибулю помістіть у миску, полийте заправкою та залиште маринуватися на 1 годину. Очистіть гранат. Покришіть сулугуні. Змішайте сулугуні, шпинат, гарбуз та цибулю, викладіть на тарілки, посипте зернами граната, поперчіть і полийте маринадом.

Що можна приготувати з гарбуза у духовці

Спробуйте найніжніший гарбузовий пиріг із сиром, який просто тане у роті. Взагалі випічка з гарбуза виходить не лише смачною, але й дуже гарною, з насиченим золотистим відтінком. Чим солодше цей овоч, тим краще використовувати його для десертів.

Інгредієнти:

м’якоть гарбуза – 200 г,

домашній сир – 200 г,

цукор – 130 г,

яйця – 3 шт.,

кукурудзяний крохмаль – 1,5 ст. ложки,

сметана – 150 г,

ванілін – 0,5 ч. ложки,

кориця – щіпка,

для тесту:

вершкове масло — 110 г,

борошно — 180 г,

цукор – 1 ст. ложка,

сіль — 0,5 ч. ложки,

крижана вода – 50 мл.

Приготування:

Гарбуз очистіть від насіння і запікайте у духовці, розігрітій до 200°С, до м’якості. Дістаньте зі шкірки м’якоть і подрібніть блендером до однорідності. Борошно змішайте з сіллю і цукром, додайте холодне вершкове масло, порізане невеликими кубиками, і розітріть все руками в крихту. Зробіть поглиблення і потроху влийте крижану воду, поки тісто збереться в грудку. Місити його не потрібно. Розкатайте тонке тісто. Викладіть його на лист або у форму і проткніть у кількох місцях вилкою. Випікайте корж за температури 190°С 20 хвилин. Остудіть і поставте у морозилку на 2-3 години. Для начинки змішайте перетертий сир, яйця, сметану, цукор, ванілін, крохмаль і збийте міксером до однорідності. Приблизно 300 г сирної маси вилийте на заморожену основу заготовки і відправте знову у морозилку на 1 годину. До решти сирної маси додайте гарбузове пюре, корицю і перемішайте. На охолоджений корж вилийте гарбузову масу і відправляйте в розігріту до 160°С духовку на 45 хвилин. Потім знову остудіть до кімнатної температури та поставте печений гарбузовий пиріг у холодильник на 2-3 години.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно приготувати гарбуз, аби всім сподобалося. А ще ділиться рецептом ніжної, яскравої та надзвичайно смачної гарбузової ікри.