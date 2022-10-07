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Простіше нікуди: рецепт найсмачнішого омлету із ситною начинкою на сніданок (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Що приготувати на сніданок — рецепт ситного омлету Новина оновлена 07 жовтня 2022, 11:01
Що приготувати на сніданок — рецепт ситного омлету

Смачно, ситно та дуже смачно — що може бути краще?

Коли виникає питання, що ж приготувати на сніданок або як перекус — одна з найпопулярніших відповідей це омлет. Однак навіщо готувати його "за стандартом", якщо можна трохи урізноманітнити рецепт і приготувати щось дуже смачне та ситне.

Кулінарний блогер Fairy Kitchen на своєму ютуб-каналі опублікував відеорецепт пишного омлету з сиром і ковбасою, який точно вразить вас своїм смаком. Готується він дуже просто та швидко, а от ситість від нього залишається надовго.

Омлет із начинкою: рецепт

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 1 помідор
  • 70 грамів сметани
  • 20 мл молока
  • 5 грамів вершкового масла
  • дрібка солі
  • 40 грам тертого сиру
  • 10 грамів свіжої зелені (кріп та петрушка)
  • 70 грамів ковбаси

Спосіб приготування:

  1. У глибоку миску розбийте яйця, посоліть і додайте молоко, і збийте суміш віночком.
  2. На розігріту сковороду викладіть вершкове масло і розмажте його.
  3. Вилийте яєчну суміш і накрийте кришкою, зменшуючи вогонь і швидко підготуйте начинку.
  4. У глибокій мисці натріть сир і зелень, додайте до нього нарізані кубиками помідор і ковбасу, заправте сметаною і ретельно перемішайте.
  5. Пропечений з одного боку омлет переверніть та викладіть на половину омлету підготовлену начинку. Другою половиною накрийте начинку та закрийте сковороду кришкою.
  6. Продовжуйте готувати на маленькому вогні до того часу, поки сир у начинці не розплавиться.

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Теги:
#Рецепт #Омлет