Простіше нікуди: рецепт найсмачнішого омлету із ситною начинкою на сніданок (відео)

Смачно, ситно та дуже смачно — що може бути краще?

Коли виникає питання, що ж приготувати на сніданок або як перекус — одна з найпопулярніших відповідей це омлет. Однак навіщо готувати його "за стандартом", якщо можна трохи урізноманітнити рецепт і приготувати щось дуже смачне та ситне.

Кулінарний блогер Fairy Kitchen на своєму ютуб-каналі опублікував відеорецепт пишного омлету з сиром і ковбасою, який точно вразить вас своїм смаком. Готується він дуже просто та швидко, а от ситість від нього залишається надовго.

Омлет із начинкою: рецепт

Інгредієнти:

3 яйця

1 помідор

70 грамів сметани

20 мл молока

5 грамів вершкового масла

дрібка солі

40 грам тертого сиру

10 грамів свіжої зелені (кріп та петрушка)

70 грамів ковбаси

Спосіб приготування:

У глибоку миску розбийте яйця, посоліть і додайте молоко, і збийте суміш віночком. На розігріту сковороду викладіть вершкове масло і розмажте його. Вилийте яєчну суміш і накрийте кришкою, зменшуючи вогонь і швидко підготуйте начинку. У глибокій мисці натріть сир і зелень, додайте до нього нарізані кубиками помідор і ковбасу, заправте сметаною і ретельно перемішайте. Пропечений з одного боку омлет переверніть та викладіть на половину омлету підготовлену начинку. Другою половиною накрийте начинку та закрийте сковороду кришкою. Продовжуйте готувати на маленькому вогні до того часу, поки сир у начинці не розплавиться.

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