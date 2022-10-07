Простіше нікуди: рецепт найсмачнішого омлету із ситною начинкою на сніданок (відео)
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Смачно, ситно та дуже смачно — що може бути краще?
Коли виникає питання, що ж приготувати на сніданок або як перекус — одна з найпопулярніших відповідей це омлет. Однак навіщо готувати його "за стандартом", якщо можна трохи урізноманітнити рецепт і приготувати щось дуже смачне та ситне.
Кулінарний блогер Fairy Kitchen на своєму ютуб-каналі опублікував відеорецепт пишного омлету з сиром і ковбасою, який точно вразить вас своїм смаком. Готується він дуже просто та швидко, а от ситість від нього залишається надовго.
Омлет із начинкою: рецепт
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 1 помідор
- 70 грамів сметани
- 20 мл молока
- 5 грамів вершкового масла
- дрібка солі
- 40 грам тертого сиру
- 10 грамів свіжої зелені (кріп та петрушка)
- 70 грамів ковбаси
Спосіб приготування:
- У глибоку миску розбийте яйця, посоліть і додайте молоко, і збийте суміш віночком.
- На розігріту сковороду викладіть вершкове масло і розмажте його.
- Вилийте яєчну суміш і накрийте кришкою, зменшуючи вогонь і швидко підготуйте начинку.
- У глибокій мисці натріть сир і зелень, додайте до нього нарізані кубиками помідор і ковбасу, заправте сметаною і ретельно перемішайте.
- Пропечений з одного боку омлет переверніть та викладіть на половину омлету підготовлену начинку. Другою половиною накрийте начинку та закрийте сковороду кришкою.
- Продовжуйте готувати на маленькому вогні до того часу, поки сир у начинці не розплавиться.
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