Рецепт повітряних булочок з яблуком та корицею: їх духмяний аромат зводить з розуму (відео)

Таке дріжджове тісто на булочки готується не просто, а дуже просто

Осінь у багатьох асоціюється із ароматом кориці. Цю пряність ідеально додавати в глінтвейн або випічку – гарбузові панкейки, шарлотки та пироги. Неймовірний аромат кориця надає булочкам, а якщо додати до цього десерту яблука, то випічка стане ще смачнішою і більш запашною.

Рецептом булочок з яблуком та корицею поділилася щеф-кухарка Валентина Саєнко у Instagram. За її словами, кориця піднімає настрій, а ароматний запах випічки надає затишку дому. Дріжджова випічка готується просто, лише варто використовувати якісні продукти. Такі булочки виходять пухкі, м’які та ароматні, саме те, що потрібно у прохолодний осінній вечір.

Рецепт дріжджових булочок з корицею та яблуками

Тісто:

Борошно пшеничне – 450 г

Молоко – 200 г

Дріжджі живі – 30 г

Цукор — 30 г +100 г

Масло вершкове – 100 г

Яйце — 1 шт.

Для начинки:

Яблука – 5 шт.

Цукор – 150 г

Кориця – 10 г

Для крему:

Крем-сир — 100 г

Молоко – 30 г

Цукрова пудра – 70 г

Спосіб приготування:

Спочатку робимо опару. Дріжджі змішуємо із цукром (30 г) та 50 г теплого молока. Відставляємо та чекаємо 15 хвилин. За цей час у сотейнику топимо вершкове масло з рештою молока та цукру (100 г). Не кип’ятимо! До опари додаємо борошно, молоко з маслом та 1 яйце. Молоко з маслом має бути не більше ніж 36 градусів. Замішуємо тісто. Ставимо його в глибокий посуд і накриваємо. Даємо постояти у теплі приблизно 1 годину. За цей час готуємо начинку. 4 яблука чистимо від шкірки та насіння. Нарізаємо на кубики приблизно 1 см на 1 см. Засипаємо яблука цукром із корицею і на повільному вогні починаємо варити. Яблука пустять сік, трохи уварюємо їх, приблизно 5 хвилин. Останнє яблуко нарізаємо тоненькими слайсами, як у відео. Тісто ділимо на рівні частини і кожну частину розкочуємо та начиняємо, як на відео. Формуємо булочки і даємо ще постояти 20 хвилин у теплі. Запікаємо при 180 градусах приблизно 20-25 хвилин. Після запікання даємо охолонути приблизно 5 хвилин та покриваємо кремом. Для крему просто все змішати до однорідності.

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