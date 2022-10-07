Що додати до курки, щоб м’ясо вийшло соковитим-соковитим: суперпростий рецепт (відео)
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Лише два інгредієнти зроблять м’ясо ніжним і дуже смачним
М’ясо дуже легко зіпсувати, якщо приготувати його надто сухим і жорстким. Соковитість залежить від багатьох факторів як від попереднього маринування, так і від додавання певних інгредієнтів. Курку, досить просту у приготуванні, можна зробити неймовірно соковитою та смачною навіть без запікання в духовці.
Весь секрет соковитості курки у двох інгредієнтах – шпинаті та вершках. Рецептом поділилася фудблогерка Маша Лисиця в Instagram. Вам знадобиться трохи доступних продуктів та сковорода.
Складові:
- Куряче філе – 2 шт.
- Вершки – 150-200 мл
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Шпинат
- Сіль, спеції
- Твердий сир
Спосіб приготування:
- Нарізаємо курку решіткою і обсмажуємо на сковороді з двох боків до скоринки.
- Окремо обсмажуємо цибулю з часником, заливаємо вершками та тушкуємо 2-3 хвилини.
- Додаємо сир і шпинат. Солимо, перчимо і додаємо спеції за бажанням.
- Потримати 2-3 хвилини.
- Додаємо курку в вершкову суміш, поливаємо соусом. Накриваємо все кришкою і тушкуємо 10-15 хвилин.
- Можна кілька разів перевертати з різних боків та поливати соусом.
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