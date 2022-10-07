Що додати до курки, щоб м’ясо вийшло соковитим-соковитим: суперпростий рецепт (відео)

Лише два інгредієнти зроблять м’ясо ніжним і дуже смачним

М’ясо дуже легко зіпсувати, якщо приготувати його надто сухим і жорстким. Соковитість залежить від багатьох факторів як від попереднього маринування, так і від додавання певних інгредієнтів. Курку, досить просту у приготуванні, можна зробити неймовірно соковитою та смачною навіть без запікання в духовці.

Весь секрет соковитості курки у двох інгредієнтах – шпинаті та вершках. Рецептом поділилася фудблогерка Маша Лисиця в Instagram. Вам знадобиться трохи доступних продуктів та сковорода.

Складові:

Куряче філе – 2 шт.

Вершки – 150-200 мл

Цибуля – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Шпинат

Сіль, спеції

Твердий сир

Спосіб приготування:

Нарізаємо курку решіткою і обсмажуємо на сковороді з двох боків до скоринки. Окремо обсмажуємо цибулю з часником, заливаємо вершками та тушкуємо 2-3 хвилини. Додаємо сир і шпинат. Солимо, перчимо і додаємо спеції за бажанням. Потримати 2-3 хвилини. Додаємо курку в вершкову суміш, поливаємо соусом. Накриваємо все кришкою і тушкуємо 10-15 хвилин. Можна кілька разів перевертати з різних боків та поливати соусом.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного омлету із ситною начинкою на сніданок. А також ми писали, як зробити незвичайні сирні кекси з сосисками.