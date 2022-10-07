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Що додати до курки, щоб м’ясо вийшло соковитим-соковитим: суперпростий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Курку можна приготувати навіть без духовки
Курку можна приготувати навіть без духовки

Лише два інгредієнти зроблять м’ясо ніжним і дуже смачним

М’ясо дуже легко зіпсувати, якщо приготувати його надто сухим і жорстким. Соковитість залежить від багатьох факторів як від попереднього маринування, так і від додавання певних інгредієнтів. Курку, досить просту у приготуванні, можна зробити неймовірно соковитою та смачною навіть без запікання в духовці.

Весь секрет соковитості курки у двох інгредієнтах – шпинаті та вершках. Рецептом поділилася фудблогерка Маша Лисиця в Instagram. Вам знадобиться трохи доступних продуктів та сковорода.

Складові:

  • Куряче філе – 2 шт.
  • Вершки – 150-200 мл
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Шпинат
  • Сіль, спеції
  • Твердий сир

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо курку решіткою і обсмажуємо на сковороді з двох боків до скоринки.
  2. Окремо обсмажуємо цибулю з часником, заливаємо вершками та тушкуємо 2-3 хвилини.
  3. Додаємо сир і шпинат. Солимо, перчимо і додаємо спеції за бажанням.
  4. Потримати 2-3 хвилини.
  5. Додаємо курку в вершкову суміш, поливаємо соусом. Накриваємо все кришкою і тушкуємо 10-15 хвилин.
  6. Можна кілька разів перевертати з різних боків та поливати соусом.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного омлету із ситною начинкою на сніданок. А також ми писали, як зробити незвичайні сирні кекси з сосисками.

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#Рецепт #Курка