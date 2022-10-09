Добавки попросять навіть дорослі: рецепт незвичайного сирного супу "Ненажера" (відео)
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Щоб такий суп смакував ще краще, до нього можна додати сухарики.
Навіть вдома можна приготувати ресторанну їжу, і зробити це можна не гірше за будь-якого шеф-кухаря. Запевняємо, дотримуючись цього рецепта, у вас вийде просто фантастичний сирний суп.
Сирний суп "Ненажера": рецепт
Інгредієнти:
- 3 картоплини
- Відварена куряча грудка — 200 гр.
- 1,5 л води
- 1 морква
- 1 цибулина
- 200 г плавленого сиру
- 150 г вершків
- спеція
- свіжа зелень
Спосіб приготування:
- Картоплю очистьте та наріжте невеликими кубиками. Відправте картоплю в бульйон і варіть 10-15 хвилин після закипання до м’якості.
- Тим часом очистьте моркву та цибулю. Цибулю наріжте невеликими кубиками. Моркву натріть на великій тертці.
- Розігрійте в сковороді олію і викладіть туди подрібнені овочі. Помішуючи лопаткою, обсмажте на невеликому вогні, 8-10 хвилин, до м’якості.
- Обсмажені овочі додайте в каструлю. Перемішайте та доведіть до кипіння.
- Куряче м’ясо наріжте середніми кубиками і додайте в каструлю до решти інгредієнтів. Перемішайте.
- Додайте плавлений сир та вершки. Перемішайте, щоб сир повністю розплавився. Доведіть до кипіння та варіть на маленькому вогні 8-10 хвилин.
- На смак підсоліть і поперчіть. Перемішайте та прокип’ятіть ще 1 хвилину. Свіжу петрушку подрібніть і додайте суп. Перемішайте та відключіть вогонь.
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