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Добавки попросять навіть дорослі: рецепт незвичайного сирного супу "Ненажера" (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Простий та дуже смачний суп на кожен день Новина оновлена 09 жовтня 2022, 14:47
Простий та дуже смачний суп на кожен день

Щоб такий суп смакував ще краще, до нього можна додати сухарики.

Навіть вдома можна приготувати ресторанну їжу, і зробити це можна не гірше за будь-якого шеф-кухаря. Запевняємо, дотримуючись цього рецепта, у вас вийде просто фантастичний сирний суп.

Сирний суп "Ненажера": рецепт

Інгредієнти:

  • 3 картоплини
  • Відварена куряча грудка — 200 гр.
  • 1,5 л води
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 200 г плавленого сиру
  • 150 г вершків
  • спеція
  • свіжа зелень

Спосіб приготування:

  1. Картоплю очистьте та наріжте невеликими кубиками. Відправте картоплю в бульйон і варіть 10-15 хвилин після закипання до м’якості.
  2. Тим часом очистьте моркву та цибулю. Цибулю наріжте невеликими кубиками. Моркву натріть на великій тертці.
  3. Розігрійте в сковороді олію і викладіть туди подрібнені овочі. Помішуючи лопаткою, обсмажте на невеликому вогні, 8-10 хвилин, до м’якості.
  4. Обсмажені овочі додайте в каструлю. Перемішайте та доведіть до кипіння.
  5. Куряче м’ясо наріжте середніми кубиками і додайте в каструлю до решти інгредієнтів. Перемішайте.
  6. Додайте плавлений сир та вершки. Перемішайте, щоб сир повністю розплавився. Доведіть до кипіння та варіть на маленькому вогні 8-10 хвилин.
  7. На смак підсоліть і поперчіть. Перемішайте та прокип’ятіть ще 1 хвилину. Свіжу петрушку подрібніть і додайте суп. Перемішайте та відключіть вогонь.

Раніше "Телеграф" радив вам поласувати рибним супом з креветками, приготованим за оригінальним іспанським рецептом. А ще дізнайтеся про основні правила, як зберігати сир, щоб він довго залишався смачним.

Теги:
#Рецепт #Суп #Сирний суп