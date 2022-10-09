Вологий, неймовірно ароматний і пряний: рецепт гарбузового кексу, який обов’язково потрібно приготувати восени

Цей кекс з гарбузом буквально тане в роті

Гарбуз – смачний та корисний сезонний продукт. З нього можна приготувати не лише звичайну кашу, а й дивовижну випічку, наприклад гарбузові сирники або мармуровий шоколадний торт. Ще вдало додати гарбуз у кекс, тісто виходить вологим, ароматним і пряним.

Рецептом гарбузового кексу поділилася фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Десерт досить простий та зрозумілий у приготуванні. Він ідеально доповнить чаювання й додасть затишку будь-якому осінньому вечору.

Складові:

сушена журавлина/родзинки — 77 г

борошно — 154 г

розпушувач — 3,8

гарбузове пюре (із запеченого гарбуза) — 146 г

цукор — 100 г

яйце — 65 г

сода — 2,3 г

сіль-щіпка

кориця — 3 г

мускатний горіх – 1,5 г

імбир — 1 г

олія — 85 г

Спосіб приготування:

Журавлину або родзинки замочити у воді на 1 годину. Після цього злити воду і обсушити на паперовому рушнику. У ємність просіяти борошно та розпушувач. Збити до об’єднання гарбузове пюре, цукор, яйця, соду, сіль, спеції. Невеликими порціями ввести олію. Додати сухі просіяні інгредієнти і перемішати до однорідності. Додати обсушені ягоди і знову перемішати. Випікати у прямокутній формі (25*9) близько 50-60 хвилин при 175 градусах.

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