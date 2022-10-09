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Вологий, неймовірно ароматний і пряний: рецепт гарбузового кексу, який обов’язково потрібно приготувати восени

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Гарбузовий кекс. Фото: instagram/irynka_pryanya Новина оновлена 09 жовтня 2022, 17:05
Гарбузовий кекс. Фото: instagram/irynka_pryanya

Цей кекс з гарбузом буквально тане в роті

Гарбуз – смачний та корисний сезонний продукт. З нього можна приготувати не лише звичайну кашу, а й дивовижну випічку, наприклад гарбузові сирники або мармуровий шоколадний торт. Ще вдало додати гарбуз у кекс, тісто виходить вологим, ароматним і пряним.

Рецептом гарбузового кексу поділилася фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Десерт досить простий та зрозумілий у приготуванні. Він ідеально доповнить чаювання й додасть затишку будь-якому осінньому вечору.

Складові:

  • сушена журавлина/родзинки — 77 г
  • борошно — 154 г
  • розпушувач — 3,8
  • гарбузове пюре (із запеченого гарбуза) — 146 г
  • цукор — 100 г
  • яйце — 65 г
  • сода — 2,3 г
  • сіль-щіпка
  • кориця — 3 г
  • мускатний горіх – 1,5 г
  • імбир — 1 г
  • олія — 85 г

Спосіб приготування:

  1. Журавлину або родзинки замочити у воді на 1 годину. Після цього злити воду і обсушити на паперовому рушнику.
  2. У ємність просіяти борошно та розпушувач.
  3. Збити до об’єднання гарбузове пюре, цукор, яйця, соду, сіль, спеції.
  4. Невеликими порціями ввести олію.
  5. Додати сухі просіяні інгредієнти і перемішати до однорідності.
  6. Додати обсушені ягоди і знову перемішати.
  7. Випікати у прямокутній формі (25*9) близько 50-60 хвилин при 175 градусах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як посушити гарбузове насіння в домашніх умовах.

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#Рецепт #Гарбуз #Кекс