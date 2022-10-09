Вологий, неймовірно ароматний і пряний: рецепт гарбузового кексу, який обов’язково потрібно приготувати восени
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Цей кекс з гарбузом буквально тане в роті
Гарбуз – смачний та корисний сезонний продукт. З нього можна приготувати не лише звичайну кашу, а й дивовижну випічку, наприклад гарбузові сирники або мармуровий шоколадний торт. Ще вдало додати гарбуз у кекс, тісто виходить вологим, ароматним і пряним.
Рецептом гарбузового кексу поділилася фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Десерт досить простий та зрозумілий у приготуванні. Він ідеально доповнить чаювання й додасть затишку будь-якому осінньому вечору.
Складові:
- сушена журавлина/родзинки — 77 г
- борошно — 154 г
- розпушувач — 3,8
- гарбузове пюре (із запеченого гарбуза) — 146 г
- цукор — 100 г
- яйце — 65 г
- сода — 2,3 г
- сіль-щіпка
- кориця — 3 г
- мускатний горіх – 1,5 г
- імбир — 1 г
- олія — 85 г
Спосіб приготування:
- Журавлину або родзинки замочити у воді на 1 годину. Після цього злити воду і обсушити на паперовому рушнику.
- У ємність просіяти борошно та розпушувач.
- Збити до об’єднання гарбузове пюре, цукор, яйця, соду, сіль, спеції.
- Невеликими порціями ввести олію.
- Додати сухі просіяні інгредієнти і перемішати до однорідності.
- Додати обсушені ягоди і знову перемішати.
- Випікати у прямокутній формі (25*9) близько 50-60 хвилин при 175 градусах.
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