Рус

Найпростіший спосіб заготовити помідори на зиму: цей рецепт закрутки під силу будь-якому кулінару (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачні квашені помідори – знахідка у сезон морозів Новина оновлена 09 жовтня 2022, 17:22
Смачні квашені помідори – знахідка у сезон морозів

Засолити помідори за цим рецептом простіше простого

Квашені помідори – чудовий спосіб заготовити цей популярний овоч до періоду холодів. Існує багато рецептів подібних закруток, для яких найчастіше потрібне використання аспірину. Вважається, що він захищає помідори та огірки від небезпечних мікроорганізмів, а також допомагає збільшити термін зберігання солінь.

Рецептом смачної й ароматної закрутки на зиму поділився кулінарний Ютуб-блог "Дід Кіндрат". Квашені помідори виходять дуже насиченими та стануть чудовою закускою навіть на святковому столі.

Інгредієнти (кількість залежить від тари):

  • Вода
  • Сіль
  • Цукор
  • Листя хрону
  • Кріп
  • Помідори
  • Листя смородини
  • Листя селери
  • Аспірин

Спосіб приготування:

  1. На 1 л води беремо 50 г солі та 60 г цукру. На дно каструлі викладаємо листя хрону, кропу й селери, шар помідорів та зверху листя смородини, наступний шар помідорів, а зверху – знову листя селери. Заливаємо розсолом і ставимо у темне місце на 7-10 днів.
  2. Забираємо трави, помідори перекладаємо у зручну тару і заливаємо тим самим розсолом. У кожну ємність додаємо подрібнену пігулку аспірину.
  3. Закриваємо пластиковою кришкою і зберігаємо в холодильнику або в льоху.

Раніше "Телеграф" розповів рецепт смачних в’ялених томатів на зиму. А ще ми повідомляли, як приготувати пряний маринад для грибів, який підійде для опеньків, маслюків та білих.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Консервація