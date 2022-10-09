Найпростіший спосіб заготовити помідори на зиму: цей рецепт закрутки під силу будь-якому кулінару (відео)

Засолити помідори за цим рецептом простіше простого

Квашені помідори – чудовий спосіб заготовити цей популярний овоч до періоду холодів. Існує багато рецептів подібних закруток, для яких найчастіше потрібне використання аспірину. Вважається, що він захищає помідори та огірки від небезпечних мікроорганізмів, а також допомагає збільшити термін зберігання солінь.

Рецептом смачної й ароматної закрутки на зиму поділився кулінарний Ютуб-блог "Дід Кіндрат". Квашені помідори виходять дуже насиченими та стануть чудовою закускою навіть на святковому столі.

Інгредієнти (кількість залежить від тари):

Вода

Сіль

Цукор

Листя хрону

Кріп

Помідори

Листя смородини

Листя селери

Аспірин

Спосіб приготування:

На 1 л води беремо 50 г солі та 60 г цукру. На дно каструлі викладаємо листя хрону, кропу й селери, шар помідорів та зверху листя смородини, наступний шар помідорів, а зверху – знову листя селери. Заливаємо розсолом і ставимо у темне місце на 7-10 днів. Забираємо трави, помідори перекладаємо у зручну тару і заливаємо тим самим розсолом. У кожну ємність додаємо подрібнену пігулку аспірину. Закриваємо пластиковою кришкою і зберігаємо в холодильнику або в льоху.

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