Золоте молоко і не тільки: п’ять напоїв, щоб зігрітися взимку

Частина напоїв вимагає приготування, а частина робиться за пару рухів

У холодну погоду не варто зловживати алкогольними напоями – замість зігрівання вони дають лише нетривалий ефект. Незважаючи на нібито "градусність" вони можуть призвести до ще більшого переохолодження. Хороший ефект мають низку інших напоїв, у яких не краплі алкоголю, але багато корисних властивостей.

"Телеграф" зібрав для вас п’ять смачних та корисних зимових напоїв. Вони не лише допоможуть зберегти тепло організму, а й наситить його вітамінами.

Чай із травами

Один із способів зігрітися і не переборщити з кофеїном – замінити звичайний чай на трав’яний. Їх можна змішати самому із трав або купити готові варіанти. Є багато чаїв, які приносять користь — ромашковий, імбирний, із лемонграсом. Незвичайний варіант — чай тулсі. Його ще називають чай зі священного базиліка — жителі Індії вважають, що він допомагає полегшити симптоми застуди та зняти стрес.

Вода з лимоном

Коли всі види чаю вже набридли, на допомогу приходить звичайна гаряча вода з лимоном. Вважається, що пити такий напій корисно для шкіри та імунітету. Деякі люди починають із нього свій день.

Мексиканський гарячий шоколад

Гарячий шоколад може бути дуже цікавим, особливо якщо в ньому перець чилі. Для приготування знадобляться:

500 мл незбираного молока

2 палички кориці

2 столові ложки темного какао-порошку

½ чайної ложки ванільного екстракту

¼ чайної ложки порошку чилі

2 ст л коричневого цукру

Щоб приготувати такий шоколад, молоко наливають у каструлю, додають корицю та близько 5 хвилин варять на середньому вогні. Уникайте закипання. Корицю дістають, додають цукор, чилі, какао, ваніль. Знімають з вогню і збивають доки суміш не стане однорідною та повітряною.

Золоте молоко

Молоко з куркумою вважається хорошим домашнім засобом від застуди. Прийшло воно з Індії і особливо тим, що його можуть зробити як вегани, і ті, хто п’є молоко. Коров’яче молоко у рецепті можна замінити рослинним. Вчені з’ясували, що золоте молоко або "хали дуд" дуже корисно як джерело поживних речовин. Для напою потрібно

¼ чайної ложки меленої куркуми або до смаку

¼ чайної ложки меленого кардамону

⅛ чайної ложки меленого чорного перцю

1 щіпка меленого імбиру

1 щіпка меленої гвоздики

1 щіпка меленого запашного перцю

1 склянка молока

¾ чайної ложки меду або за смаком

⅛ чайної ложки ванільного екстракту

Куркуму, кардамон, чорний перець, імбир, гвоздику та запашний перець змішують у невеликій мисці. У цей час нагрівають молоко в невеликій каструлі на повільному вогні та розчиняють там мед та ваніль. Чайну ложку суміші спецій взивають із молоком і варять на слабкому вогні до трьох хвилин. Перед подачею процідити.

Молоко з куркумою виходить дуже сонячним.

Мигдальне молоко

Подрібнений мигдаль додають у теплу воду та варять деякий час, щоб приготувати цей напій. До нього також додають кардамон, шафран і цукор, але без останнього інгредієнта воно корисніше. Мигдаль багатий вітаміном Е, калієм, магнієм та іншими необхідними поживними речовинами.

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