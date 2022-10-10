Як випекти хліб без борошна та дріжджів: рецепт, який врятує при надзвичайній ситуації
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Пропонуємо простий рецепт хліба, який можна приготувати без важливих інгредієнтів
Як спекти хліб у складних умовах? Питання, яким задаються зараз більшість українців, тим паче воно актуальне в той час, коли росія знову масовано обстрілює ракетами українські міста. Також, на жаль, є тенденція до подорожчання цін на хлібобулочні продукти.
"Телеграф" публікує рецепт хліба, який можна зробити без важливих інгредієнтів, які можуть не опинитись у вас під руками.
Як спекти хліб без борошна та дріжджів
Інгредієнти:
- вівсяні висівки 6 ст.л.
- житні висівки 3 ст.л.
- рисові висівки 3 ст.л.
- кефір (або схоже, йогурт, квасне молоко тощо) 200 мл
- яйця 2 шт.
- насіння льону 1 ст.л. (можна покласти, якщо є)
- сіль 1 г
- розпушувач тіста або сода 5 г
- олія для змащення форми
Приготування:
- Увімкнути духовку на 190-200°C.
- Перемішати у великій мисці кефір та яйця. Збити.
- Додати висівки у будь-яких пропорціях, можна брати, все, що є. Додати дрібку солі, а також розпушувач тіста або соду.
- Якщо завалялись, то можна додати спеції та насіння льону. Добре перемішати. Тісто вийде густим та пластичним, але не сухим.
- Викласти тісто у форму, змащену олією. Випікати хліб потрібно у добре розігрітій духовці при 190°C приблизно 40-45 хв.
Раніше "Телеграф" писав, як зберегти хліб свіжим. Головна річ, яка вам знадобиться, це бавовняний мішечок.