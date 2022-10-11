М’які та смачні навіть без борошна: як приготувати булочки, коли немає важливого інгредієнта

Дізнайтеся, чим можна замінити пшеничне борошно при приготуванні ароматних булочок

У нинішніх умовах не всім українцям вдається закупитись необхідними для випічки інгредієнтами. У цьому матеріалі розповімо, чим можна замінити звичайне пшеничне борошно при приготуванні булочок.

Пропонуємо взяти на замітку цей простий рецепт. По ньому булочки виходять м’якими та смачними. Замість муки тут ми використовуємо манку.

Як приготувати булочки без борошна

Інгредієнти:

Вода — 80 мл

Манка — 3 ст. ложки

Цукор — 1 ст. ложка

Сіль — 1 щіпка

Сода — 1 щіпка

Олія — 0,5 чайних ложок (для змащування дека)

Оцет 9% — 3 мл (для гасіння соди)

Приготування:

У миску влийте воду. Додайте манку, сіль та цукор. Додайте соду, яку погасите оцтом. Дуже добре все перемішайте. Залишіть тісто на 20-30 хвилин. За цей час манка набухне. Деко змастіть олією. Сформуйте з підготовленого тіста однакові за розміром булочки, викладіть на деко. Відправте булочки в розігріту до 190 градусів духовку на 20-25 хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, як уберегти хліб від цвілі. Ідеально впорається з покладеною на неї роллю — проста каструля.