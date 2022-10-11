Соковитий, хрумкий і смачний: рецепт пирога з грушею, що тане у роті (відео)

Готується просто, а виходить неймовірно смачним та ароматним

Такий смачний корисний сезонний овоч, як груша, можна не лише заготовляти на зиму у вигляді ароматного компоту чи варення, а й додавати у випічку. Найкраще груша підійде для приготування пирога.

Рецептом грушевого пирога поділилася шеф-кухарка Валентина Саєнко в Instagram. Ідеальне осіннє поєднання — соковита груша, мигдаль, що хрумтить, і ще більш хрумке тісто філо. Найважче в цьому рецепті – знайти форму, в якій можна різати, бо пиріг із форми діставати не потрібно.

Складові:

Груша – 3 шт.

Тісто філо — 1 уп (400 г)

Масло вершкове – 150 г

Яйця – 2 шт.

Мигдаль – 150 г

Цукор – 150 г

Спосіб приготування:

50 г вершкового масла розтоплюємо. Це для того, щоб змащувати тісто. Тісто філо викладаємо у форму, по 1 листку, щоразу змащуючи вершковим маслом. Листи кладемо хаотично. Так 6-7 разів. Запікаємо при 170 градусах приблизно 10 хвилин. За цей час чистимо грушу від скоринки та кісточок. Нарізаємо хаотично. Коли дрібно нарізані фрукти комбінуються з порізаними, це дає різну текстуру. М’яке вершкове масло (100 г) збиваємо з цукром до білого кольору. Додаємо по 1 яйцю і теж збиваємо. Мигдаль перемелюємо блендером до консистенції горіхового борошна. Додаємо до масляної суміші та ще раз збиваємо. На підпечену основу викладаємо крем та груші. Зверху лист філо. Змащуємо олією. Інші листи викладаємо по одному хаотично. Трохи змащуємо олією. Запікаємо при 160 градусах приблизно 30-40 хвилин із конвекцією. Пиріг повинен зарум’янитися. Після випічки даємо охолонути. Посипаємо цукровою пудрою.

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