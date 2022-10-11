Соковитий, хрумкий і смачний: рецепт пирога з грушею, що тане у роті (відео)
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Готується просто, а виходить неймовірно смачним та ароматним
Такий смачний корисний сезонний овоч, як груша, можна не лише заготовляти на зиму у вигляді ароматного компоту чи варення, а й додавати у випічку. Найкраще груша підійде для приготування пирога.
Рецептом грушевого пирога поділилася шеф-кухарка Валентина Саєнко в Instagram. Ідеальне осіннє поєднання — соковита груша, мигдаль, що хрумтить, і ще більш хрумке тісто філо. Найважче в цьому рецепті – знайти форму, в якій можна різати, бо пиріг із форми діставати не потрібно.
Складові:
- Груша – 3 шт.
- Тісто філо — 1 уп (400 г)
- Масло вершкове – 150 г
- Яйця – 2 шт.
- Мигдаль – 150 г
- Цукор – 150 г
Спосіб приготування:
- 50 г вершкового масла розтоплюємо. Це для того, щоб змащувати тісто. Тісто філо викладаємо у форму, по 1 листку, щоразу змащуючи вершковим маслом. Листи кладемо хаотично. Так 6-7 разів. Запікаємо при 170 градусах приблизно 10 хвилин.
- За цей час чистимо грушу від скоринки та кісточок. Нарізаємо хаотично. Коли дрібно нарізані фрукти комбінуються з порізаними, це дає різну текстуру.
- М’яке вершкове масло (100 г) збиваємо з цукром до білого кольору. Додаємо по 1 яйцю і теж збиваємо. Мигдаль перемелюємо блендером до консистенції горіхового борошна. Додаємо до масляної суміші та ще раз збиваємо.
- На підпечену основу викладаємо крем та груші. Зверху лист філо. Змащуємо олією. Інші листи викладаємо по одному хаотично. Трохи змащуємо олією. Запікаємо при 160 градусах приблизно 30-40 хвилин із конвекцією. Пиріг повинен зарум’янитися.
- Після випічки даємо охолонути. Посипаємо цукровою пудрою.
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