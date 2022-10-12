Будете вминати за обидві щоки: рецепт дуже смачного і простого у приготуванні паштету з курячої печінки

Ваша сім’я оцінить цей смачний натуральний продукт

Паштет — знахідка для тих, хто не хоче витрачати зайвий час на приготування перекусу. Адже потрібно просто дістати його з холодильника, змастити паштетом тост і насолоджуватися смаком. Чудово підійде ця страва і на сніданок. Готується паштет досить легко.

Якщо йдеться про домашній паштет, то це не тільки смачно, а й корисно, адже ви можете ручатися за інгредієнти усередині. Рецептом смачного паштету з курячої печінки поділилася шеф-кухарка Валентина Саєнко у Instagram. За її словами, ця печінкова намазка сподобається навіть тим, хто не любить печінку.

Як приготувати печінковий паштет

Складові:

Куряча печінка – 400 г

Морква – 1 шт. невелика

Цибуля – 1 шт.

Вершкове масло – 100 г

Часник – 3 зубчики

Біле сухе вино – 100 г

Вершки жирні – 50 г

Сіль перець

Спосіб приготування:

Моркву дрібно нарізаємо і починаємо смажити на середньому вогні. Поки вона смажиться – підготуємо решту інгредієнтів. Цибулю чистимо і ріжемо більшими шматочками. Будь-якими, це все перебиватиметься блендером. Закидаємо в моркву та смажимо разом, але вже на повільному вогні. Цибуля не повинна стати золотистою. Смажимо пару хвилин (до прозорості цибулі) та додаємо печінку й часник. Її слід зачистити від жовчі. Смажимо далі, але недовго. Додаємо олію, вино, випаровуємо алкоголь. Це триватиме ще 15 хвилин. Далі знімаємо з вогню, перебиваємо блендером. Виливаємо знову на сковороду, додаємо вершки, даємо закипіти, постійно помішуючи. Солимо, перчимо.

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