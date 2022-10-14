Як приготувати вінегрет по-новому: цікавий рецепт традиційного осіннього салату

Шефкухарка розкрила всі нюанси приготування смачного та соковитого вінегрету

Вінегрет – один із звичних для всіх салатів, в якому використовуються сезонні продукти. Все, що для нього потрібно, легко знайти восени, тож саме час порадувати себе та сім’ю цією стравою. Якщо ви хочете, щоб вінегрет вийшов ще смачнішим, спробуйте не відварювати овочі, а запікати в духовці.

Шефкухарка Валентина Саєнко в Instagram поділилася секретами приготування вінегрету, завдяки яким звичайний салат перетвориться на кулінарний шедевр. Такий рецепт додає осінньому салату насиченості, ароматності, соковитості. А завершує симфонію смаків незвичайна заправка.

Як приготувати смачний вінегрет: рецепт від шефкухарки

Складові:

Буряк-3 шт.

Картопля — 1 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля – 0,5 маленької

Горошок свіжоморожений – 80 г

Огірки солоні – 5-6 шт.

Гриби мариновані – 150 г

Олія домашня — 4-6 ст. л.

Оцет бальзамічний – 0,5 ст. л.

Гірчиця зернова – 1 ст. л.

Хрін столовий – 0,5 ст. л.

Часник 3-5 зубців

Сіль перець

Спосіб приготування:

Запекти овочі в духовці. Так вони менш водянисті. Також запекти 3-5 зубчиків часнику для заправки. Овочі ріжемо маленьким кубиком. Цибулю дрібно. Буряки відкласти окремо, щоб не фарбувати овочі. Щоб при змішуванні салату овочі були свого кольору, а не червоного, потрібно нарізаний буряк заправити кількома ложками олії. Наріжте буряк окремо і заправте 2-3 ложками домашньої ароматної олії. Так зробити і з іншими овочами. Для заправки гірчицю змішуємо з оцтом і додаємо хрін, запечений часник та ще 1-2 ст. ложки ароматної олії.

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