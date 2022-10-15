Як спекти смачний домашній хліб: рецепт французької булки

За запропонованим рецептом виходить ніжний та дуже смачний хліб.

Якщо ви любите несолодку випічку і самі практикуєте її вдома, спробуйте зробити пшеничний хліб на заквасці. Французька булка — це чудова випічка, що має характерний солодкувато-вершковий смак, ніжний м’якуш і апетитну хрумку скоринку.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги цікавий рецепт французької булки на заквасці. За бажанням ви можете доповнити його різноманітними добавками за смаком: сиром, оливками, прованськими травами. Із зазначеної в рецепті кількості інгредієнтів вийде тісто вагою приблизно 560 г.

Інгредієнти:

густа пшенична закваска — 100 г,

пшеничне борошно вищого ґатунку – 250 г,

вершкове масло — 15 г,

вода – 180 г,

цукор – 13 г,

сіль — 5 г.

Приготування:

Змішайте закваску та воду із борошном до однорідності. Залишіть тісто дозрівати на 20 хвилин за температури приблизно 24°С. Вимісіть тісто протягом 2-3 хвилин. Додайте цукор і продовжіть заміс до його повного розчинення. Потім додайте сіль і продовжіть заміс, доки вона не розчиниться. Потім додайте вершкове масло і вмішайте його в тісто. Готове тісто має стати однорідним та еластичним. Перекладіть тісто в миску і залиште на бродіння приблизно на 3 години за температури 24°С. Через кожну годину обминайте тісто, складаючи його чотирьох боків. Після бродіння розділіть тісто на частини, кожну округліть і залиште полежати ще на 10 хвилин. А потім залиште заготовки на вистоювання за кімнатної температури на 1,5-2 години. Випікайте хліб при температурі 250°З парою протягом 15 хвилин, а потім ще 15 хвилин при 210°С без пари. Готовий хліб охолодіть на решітці.

Смачного!

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