Як спекти смачний домашній хліб: рецепт французької булки
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За запропонованим рецептом виходить ніжний та дуже смачний хліб.
Якщо ви любите несолодку випічку і самі практикуєте її вдома, спробуйте зробити пшеничний хліб на заквасці. Французька булка — це чудова випічка, що має характерний солодкувато-вершковий смак, ніжний м’якуш і апетитну хрумку скоринку.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги цікавий рецепт французької булки на заквасці. За бажанням ви можете доповнити його різноманітними добавками за смаком: сиром, оливками, прованськими травами. Із зазначеної в рецепті кількості інгредієнтів вийде тісто вагою приблизно 560 г.
Інгредієнти:
- густа пшенична закваска — 100 г,
- пшеничне борошно вищого ґатунку – 250 г,
- вершкове масло — 15 г,
- вода – 180 г,
- цукор – 13 г,
- сіль — 5 г.
Приготування:
- Змішайте закваску та воду із борошном до однорідності.
- Залишіть тісто дозрівати на 20 хвилин за температури приблизно 24°С.
- Вимісіть тісто протягом 2-3 хвилин.
- Додайте цукор і продовжіть заміс до його повного розчинення.
- Потім додайте сіль і продовжіть заміс, доки вона не розчиниться.
- Потім додайте вершкове масло і вмішайте його в тісто.
- Готове тісто має стати однорідним та еластичним.
- Перекладіть тісто в миску і залиште на бродіння приблизно на 3 години за температури 24°С.
- Через кожну годину обминайте тісто, складаючи його чотирьох боків.
- Після бродіння розділіть тісто на частини, кожну округліть і залиште полежати ще на 10 хвилин.
- А потім залиште заготовки на вистоювання за кімнатної температури на 1,5-2 години.
- Випікайте хліб при температурі 250°З парою протягом 15 хвилин, а потім ще 15 хвилин при 210°С без пари.
- Готовий хліб охолодіть на решітці.
Смачного!
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