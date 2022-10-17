Як замаринувати опеньки, щоб у результаті вийшла смачна заготівля на зиму: нескладний рецепт

Грибочки виходять відмінно смачними!

Мариновані гриби — це завжди відмінна закуска до відвареної картоплі, страв з м’яса, птиці або риби.

За рецептом, описаним нижче, можна приготувати будь-які гриби, придатні для маринування, не тільки опеньки (білі гриби, підберезники, підосиновики, моховики, маслюки). Рецептом маринаду поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти для маринаду:

На 1 літр води кладемо 1,5-2 ст. л. цукру

1 ст. л. солі

2-3 гвоздики

1 лавровий лист

кілька горошин запашного і чорного перцю

3 ст. л. 9% оцту

Приготування:

Гриби ненадовго замочуємо. Ця операція допоможе відмити опеньки від бруду, піску і характерних цяток на капелюшку. Після цього замочування гриби промиваємо під струменем холодної води. Відварюємо опеньки протягом 25-30 хвилин у підсоленій воді. Одночасно готуємо маринад для маринування грибів. Після відварювання гриби промиваємо під струменем холодної води. Промиті гриби закладаємо в закипілий маринад і кип’ятимо протягом 15-20 хвилин. У цей час стерилізуємо в духовці банки та кришки. У стерилізовані банки розкладаємо прокипівші в маринаді гриби і відразу закриваємо кришками. Банки зберігаємо в льоху або холодильнику.

Раніше "Телеграф" ділився швидким рецептом маринованих печериць, а також рецептом маринованих білих грибів.