Як замаринувати опеньки, щоб у результаті вийшла смачна заготівля на зиму: нескладний рецепт
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Грибочки виходять відмінно смачними!
Мариновані гриби — це завжди відмінна закуска до відвареної картоплі, страв з м’яса, птиці або риби.
За рецептом, описаним нижче, можна приготувати будь-які гриби, придатні для маринування, не тільки опеньки (білі гриби, підберезники, підосиновики, моховики, маслюки). Рецептом маринаду поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Інгредієнти для маринаду:
- На 1 літр води кладемо 1,5-2 ст. л. цукру
- 1 ст. л. солі
- 2-3 гвоздики
- 1 лавровий лист
- кілька горошин запашного і чорного перцю
- 3 ст. л. 9% оцту
Приготування:
- Гриби ненадовго замочуємо. Ця операція допоможе відмити опеньки від бруду, піску і характерних цяток на капелюшку. Після цього замочування гриби промиваємо під струменем холодної води. Відварюємо опеньки протягом 25-30 хвилин у підсоленій воді.
- Одночасно готуємо маринад для маринування грибів.
- Після відварювання гриби промиваємо під струменем холодної води.
- Промиті гриби закладаємо в закипілий маринад і кип’ятимо протягом 15-20 хвилин.
- У цей час стерилізуємо в духовці банки та кришки.
- У стерилізовані банки розкладаємо прокипівші в маринаді гриби і відразу закриваємо кришками. Банки зберігаємо в льоху або холодильнику.
Раніше "Телеграф" ділився швидким рецептом маринованих печериць, а також рецептом маринованих білих грибів.