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Пухкий, смачний, простий пиріг: рецепт ідеальної шарлотки до чаю (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати шарлотку с яблуками - рецепт
Як приготувати шарлотку с яблуками - рецепт

Дізнайтесь, як приготувати ідеальний осінній пиріг для всієї сім'ї

Шарлотка — це найпростіший варіант пирога. Варіантів приготування цієї випічки є безліч, але зазвичай шарлотку готують з яблуками. Також пиріг можна випекти без борошна і соди.

Завдяки цьому способу приготування яблучна шарлотка виходить пишною і дуже смачною. Насолодитись десертом можна за чашкою чаю чи кави в прохолодний осінній вечір. Простим рецептом шарлотки поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.

Інгредієнти на форму 24 см:

  • 4-5 середніх яблук
  • 4 яйця
  • 150 г цукру
  • 200 г борошна
  • 1/2 ч.л. розпушувача
  • ваніль по бажанню

Приготування:

  1. Яблука чистимо і нарізаємо невеликими кубиками.
  2. Духовку розігріваємо до 180 градусів.
  3. Збиваємо яйця з цукром до світлої пишної піни приблизно 10 хв. Додаємо просіяне борошно, розпушувач, перемішуємо. Додаємо яблука і знову перемішуємо.
  4. Викладаємо тісто в форму, застелену пергаментом. Форму нічим не змазуємо. Розрівнюємо.
  5. Випікаємо при 180 градусах 40-45 хв, до гарної золотистої скоринки.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних булочок без пшеничного борошна.

Теги:
#Рецепти #Випічка #Пироги #Шарлотка #Яблучна шарлотка