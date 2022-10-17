Пухкий, смачний, простий пиріг: рецепт ідеальної шарлотки до чаю (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 581
Дізнайтесь, як приготувати ідеальний осінній пиріг для всієї сім'ї
Шарлотка — це найпростіший варіант пирога. Варіантів приготування цієї випічки є безліч, але зазвичай шарлотку готують з яблуками. Також пиріг можна випекти без борошна і соди.
Завдяки цьому способу приготування яблучна шарлотка виходить пишною і дуже смачною. Насолодитись десертом можна за чашкою чаю чи кави в прохолодний осінній вечір. Простим рецептом шарлотки поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.
Інгредієнти на форму 24 см:
- 4-5 середніх яблук
- 4 яйця
- 150 г цукру
- 200 г борошна
- 1/2 ч.л. розпушувача
- ваніль по бажанню
Приготування:
- Яблука чистимо і нарізаємо невеликими кубиками.
- Духовку розігріваємо до 180 градусів.
- Збиваємо яйця з цукром до світлої пишної піни приблизно 10 хв. Додаємо просіяне борошно, розпушувач, перемішуємо. Додаємо яблука і знову перемішуємо.
- Викладаємо тісто в форму, застелену пергаментом. Форму нічим не змазуємо. Розрівнюємо.
- Випікаємо при 180 градусах 40-45 хв, до гарної золотистої скоринки.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних булочок без пшеничного борошна.