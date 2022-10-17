Пухкий, смачний, простий пиріг: рецепт ідеальної шарлотки до чаю (відео)

Дізнайтесь, як приготувати ідеальний осінній пиріг для всієї сім'ї

Шарлотка — це найпростіший варіант пирога. Варіантів приготування цієї випічки є безліч, але зазвичай шарлотку готують з яблуками. Також пиріг можна випекти без борошна і соди.

Завдяки цьому способу приготування яблучна шарлотка виходить пишною і дуже смачною. Насолодитись десертом можна за чашкою чаю чи кави в прохолодний осінній вечір. Простим рецептом шарлотки поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.

Інгредієнти на форму 24 см:

4-5 середніх яблук

4 яйця

150 г цукру

200 г борошна

1/2 ч.л. розпушувача

ваніль по бажанню

Приготування:

Яблука чистимо і нарізаємо невеликими кубиками. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Збиваємо яйця з цукром до світлої пишної піни приблизно 10 хв. Додаємо просіяне борошно, розпушувач, перемішуємо. Додаємо яблука і знову перемішуємо. Викладаємо тісто в форму, застелену пергаментом. Форму нічим не змазуємо. Розрівнюємо. Випікаємо при 180 градусах 40-45 хв, до гарної золотистої скоринки.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних булочок без пшеничного борошна.