Простий рецепт сирників без яєць і борошна: виходять дуже ніжними та смачними (відео)

На деяких інгредієнтах для сирників можна заощадити

Сирники – дуже проста страва, яку багато хто готує на сніданок. Існує безліч рецептів цього десерту, сирники можна випікати в духовці або смажити на сковороді, восени в них додають гарбуз. Не менш смачними вони виходять, якщо не використовувати яйця і борошно. Десерт буде кориснішим, та й заощадити вдасться.

Рецептом ніжних сирників без яєць та борошна поділилася фудблогерка Таті Чуднова в Instagram. Навіть без цих компонентів випічка порадує вас насиченим смаком і приємною текстурою. Соус або джем до сирників можна підібрати на свій смак.

Складові:

сир – 300 г

цукор – 35 г (1,5 ст. л.)

манка — 25 г (1 ст. л.) + для обвалення 2 ст. л.

шоколад – 40 г

Спосіб приготування:

Перетираємо через сито або перебиваємо сир блендером. Додаємо цукор та манку, перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин, щоб манка набухла. Формуємо кульки, притискаємо пальцями і кладемо шоколад у центр, закручуємо знову в кульку і обвалюємо в манці. На сковороду з антипригарним покриттям додаємо краплю олії та розподіляємо серветкою, викладаємо сирники й випікаємо під кришкою, з обох боків по 5 хвилин до золотого кольору, на маленькому вогні. Подаємо зі сметаною та ягідним соусом.

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