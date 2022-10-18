Найсмачніше сало з часником на зиму: рецепт, який підкорить навіть найприскіпливіших гостей

Таку закуску із сала не гріх подати навіть на святковий стіл.

Сало — це одне із найулюбленіших українських закусок, без якого не обходиться практично жодне застілля. Однак окрім свіжого продукту на стіл можна поставити і смачну засолену страву, яку заздалегідь можна замаринувати з часником у розсолі. Саме таким рецептом ми хочемо поділитися сьогодні.

Як повідомляє портал "Так просто", краще вибирати сало з м’ясними прожилками для такого засолювання, адже так вийде набагато смачніше та поживніше. Також наголошується, що не потрібно "боятися" великої кількості солі, яка використовується у цьому рецепті. Повірте результат того вартий.

Сало з часником у розсолі: рецепт

Інгредієнти:

2 кг сала

вода

сіль

часник

улюблені спеції

лавровий лист

Спосіб приготування:

Промийте сало під проточною холодною водою і злегка обсушіть паперовими рушниками. Наріжте його на шматки по 5 см. Намагайтеся, щоб шматочки виходили приблизно однакового розміру. Після цього приготуйте маринад: у 5 склянках води розведіть 1 склянку солі, доведіть розчин до кипіння і проваріть його протягом 5 хвилин. Важливо, щоб сіль повністю розчинилася. Складіть сало в посуд, який ви підготували для засолювання. Це може бути як скляні вироби, так і пластикові, головне, щоб все сало туди помістилося без утрамбовування. Шматочки повинні лежати "вільно". Додайте до сала лавровий лист та улюблені спеції, і залийте холодним маринадом. Після цього відправте його в холодне темне місце на 3 дні. Через цей час бажано потримати сало в холодильнику ще тиждень. І останній штрих — після того, як сало добре просолиться, настав час додавати часник. Наріжте часник тонкими слайсами та додайте до сала. Також можна натерти сало спеціями.

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