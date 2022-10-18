Кабачки залишіть у минулому: приголомшливий рецепт овочевої ікри з буряка
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Така страва дуже смачна та корисна.
Багато домогосподарок обов’язково готують на зиму кілька баночок баклажанної або кабачкової ікри, рецептами яких ми ділилися з вами раніше, і навіть не підозрюють, що подібну овочеву ікру можна приготувати і з буряка. Саме таким рецептом ми хочемо поділитися з вами сьогодні.
Ікра з буряка: рецепт
Іенгредієнти:
- буряк – 0,5 кг;
- цукор – 2-3 ст.
- вершкове масло – 2 ст.л.;
- лимон -?
Спосіб приготування:
- Відваріть буряк, почистьте його і пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером.
- Після цього в бурякове пюре додайте цукор, олію, лимонну цедру і лимонний сік з половини лимона.
- Ікру поставте на вогонь та варіть протягом 5-10 хвилин. Орієнтуйтеся за готовністю. Варто відзначити, що ікру потрібно часто помішувати, щоб страва не пригоріла.
- Готову ікру охолодіть і можна відразу вживати.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом ароматного салату з квасолею та грибами на зиму.