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Кабачки залишіть у минулому: приголомшливий рецепт овочевої ікри з буряка

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Як приготувати ікру з буряка Новина оновлена 18 жовтня 2022, 17:48
Як приготувати ікру з буряка

Така страва дуже смачна та корисна.

Багато домогосподарок обов’язково готують на зиму кілька баночок баклажанної або кабачкової ікри, рецептами яких ми ділилися з вами раніше, і навіть не підозрюють, що подібну овочеву ікру можна приготувати і з буряка. Саме таким рецептом ми хочемо поділитися з вами сьогодні.

Ікра з буряка: рецепт

Іенгредієнти:

  • буряк – 0,5 кг;
  • цукор – 2-3 ст.
  • вершкове масло – 2 ст.л.;
  • лимон -?

Спосіб приготування:

  1. Відваріть буряк, почистьте його і пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером.
  2. Після цього в бурякове пюре додайте цукор, олію, лимонну цедру і лимонний сік з половини лимона.
  3. Ікру поставте на вогонь та варіть протягом 5-10 хвилин. Орієнтуйтеся за готовністю. Варто відзначити, що ікру потрібно часто помішувати, щоб страва не пригоріла.
  4. Готову ікру охолодіть і можна відразу вживати.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ароматного салату з квасолею та грибами на зиму.

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#Рецепт #Буряк #Ікра