Кабачки залишіть у минулому: приголомшливий рецепт овочевої ікри з буряка

Така страва дуже смачна та корисна.

Багато домогосподарок обов’язково готують на зиму кілька баночок баклажанної або кабачкової ікри, рецептами яких ми ділилися з вами раніше, і навіть не підозрюють, що подібну овочеву ікру можна приготувати і з буряка. Саме таким рецептом ми хочемо поділитися з вами сьогодні.

Ікра з буряка: рецепт

Іенгредієнти:

буряк – 0,5 кг;

цукор – 2-3 ст.

вершкове масло – 2 ст.л.;

лимон -?

Спосіб приготування:

Відваріть буряк, почистьте його і пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером. Після цього в бурякове пюре додайте цукор, олію, лимонну цедру і лимонний сік з половини лимона. Ікру поставте на вогонь та варіть протягом 5-10 хвилин. Орієнтуйтеся за готовністю. Варто відзначити, що ікру потрібно часто помішувати, щоб страва не пригоріла. Готову ікру охолодіть і можна відразу вживати.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ароматного салату з квасолею та грибами на зиму.