Як приготувати гарбузовий пиріг, щоб він вийшов смачним і ніжним: цей рецепт – знахідка (відео)

Гарбуз ідеально підходить для приготування випічки

Поки ще триває сезон гарбуза, встигніть випробувати його у різних стравах. Гарбузова каша, сирники, млинці або оладки з гарбузом, суп-пюре, і, звичайно ж, смачна випічка в духовці. Пирогом із гарбузом можна почастувати всю сім’ю або подати на святковий стіл.

Рецептом дивовижного гарбузового пирога ділиться фудблог kate.deliciouss в Instagram. За структурою цей десерт нагадує чізкейк. Смак пирога виходить неймовірно ніжним. Як головний інгредієнт підійде будь-який сорт гарбуза.

Складові:

Гарбуз почищений — 700 г

Яйця – 3 шт.

Вершки від 18% — 150 г

Цукор – 150 г

Масло вершкове – 150 г +10 г

Борошно – 300 г

Вода холодна – 6 ч. л.

Цукор 80 г

Панірувальні сухарі – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Вершкове масло перемішуємо з цукром до однорідної маси. Додаємо просіяне борошно. Перемішуємо, щоб утворилася крихта. Додаємо поступово холодну воду та замішуємо. Тісто замотуємо в плівку та відправляємо в холодильник на півгодини. Гарбуз заливаємо водою на 1/2, накриваємо кришкою і варимо на маленькому вогні, поки гарбуз не стане м’яким. Коли гарбуз буде готовим, зливаємо залишки води і робимо з неї пюре за допомогою блендера. Даємо охолонути, щоб вершки та яйця не згорнулися від високої температури. До гарбуза додаємо вершки, яйця, цукор. Все перебиваємо у однорідну масу. Форму змащуємо вершковим маслом та присипаємо сухарями. Розкочуємо тісто й укладаємо у форму. Зверху поміщаємо пергамент і висипаємо щось для ваги (наприклад, горох). Відправляємо до духовки при 180 градусах на 10 хвилин. Виймаємо тісто, виливаємо гарбузову начинку і відправляємо на 40-30 хвилин на 180 градусів.

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