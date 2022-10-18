Як приготувати гарбузовий пиріг, щоб він вийшов смачним і ніжним: цей рецепт – знахідка (відео)
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Гарбуз ідеально підходить для приготування випічки
Поки ще триває сезон гарбуза, встигніть випробувати його у різних стравах. Гарбузова каша, сирники, млинці або оладки з гарбузом, суп-пюре, і, звичайно ж, смачна випічка в духовці. Пирогом із гарбузом можна почастувати всю сім’ю або подати на святковий стіл.
Рецептом дивовижного гарбузового пирога ділиться фудблог kate.deliciouss в Instagram. За структурою цей десерт нагадує чізкейк. Смак пирога виходить неймовірно ніжним. Як головний інгредієнт підійде будь-який сорт гарбуза.
Складові:
- Гарбуз почищений — 700 г
- Яйця – 3 шт.
- Вершки від 18% — 150 г
- Цукор – 150 г
- Масло вершкове – 150 г +10 г
- Борошно – 300 г
- Вода холодна – 6 ч. л.
- Цукор 80 г
- Панірувальні сухарі – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло перемішуємо з цукром до однорідної маси. Додаємо просіяне борошно. Перемішуємо, щоб утворилася крихта.
- Додаємо поступово холодну воду та замішуємо. Тісто замотуємо в плівку та відправляємо в холодильник на півгодини.
- Гарбуз заливаємо водою на 1/2, накриваємо кришкою і варимо на маленькому вогні, поки гарбуз не стане м’яким.
- Коли гарбуз буде готовим, зливаємо залишки води і робимо з неї пюре за допомогою блендера. Даємо охолонути, щоб вершки та яйця не згорнулися від високої температури.
- До гарбуза додаємо вершки, яйця, цукор. Все перебиваємо у однорідну масу.
- Форму змащуємо вершковим маслом та присипаємо сухарями. Розкочуємо тісто й укладаємо у форму. Зверху поміщаємо пергамент і висипаємо щось для ваги (наприклад, горох). Відправляємо до духовки при 180 градусах на 10 хвилин.
- Виймаємо тісто, виливаємо гарбузову начинку і відправляємо на 40-30 хвилин на 180 градусів.
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