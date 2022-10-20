Найсмачніший рецепт курячих крилець: цей соус ідеально доповнить м’ясо (відео)

Кисло-солодкий смак соусу додає курці пікантності й аромату

Курячі крильця – улюблена страва багатьох. Щоб м’ясо вийшло хрустким та соковитим, його потрібно запікати у духовці. Для більш насиченого смаку обов’язково зробіть соус, наприклад, кисло-солодкий, він підійде і до курячого філе, до речі.

Рецептом хрустких курячих крил із кисло-солодким соусом поділився фудблог rum_bam_bar в Instagram. Усі етапи приготування прості та зрозумілі. М’ясо можна вживати без гарніру, а просто вмочуючи крильця в соус.

Як смачно приготувати курячі крильця

Складові:

Крила 1200 г

Для панірування:

Крохмаль 3 ст. л.

Паприка 2 ст. л.

Сіль 1,5 ч. л.

Перець мелений 1,5 ч. л.

Для соусу:

Кетчуп 120 г

Оцет 1 год.

Мед 1,5 ст. л.

Олія 1 ст. л.

Часник свіжий або сушений за смаком (десь 1 ч. л. сухого або свіжого півголовки)

Спосіб приготування:

Курячі крильця нарізаємо навпіл. Змішуємо все для панірування. Висипаємо в крильця, накриваємо кришкою і трясемо, щоб панірування рівномірно розподілилося. Деко застилаємо пергаментом, змащуємо олією і викладаємо крильця. Зверху крильця теж трохи збрискуємо олією і відправляємо в духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Через 20 хвилин крильця потрібно перевернути на інший бік. Змішуємо всі інгредієнти для соусу та подаємо.

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