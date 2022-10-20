Найсмачніший рецепт курячих крилець: цей соус ідеально доповнить м’ясо (відео)
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Кисло-солодкий смак соусу додає курці пікантності й аромату
Курячі крильця – улюблена страва багатьох. Щоб м’ясо вийшло хрустким та соковитим, його потрібно запікати у духовці. Для більш насиченого смаку обов’язково зробіть соус, наприклад, кисло-солодкий, він підійде і до курячого філе, до речі.
Рецептом хрустких курячих крил із кисло-солодким соусом поділився фудблог rum_bam_bar в Instagram. Усі етапи приготування прості та зрозумілі. М’ясо можна вживати без гарніру, а просто вмочуючи крильця в соус.
Як смачно приготувати курячі крильця
Складові:
- Крила 1200 г
Для панірування:
- Крохмаль 3 ст. л.
- Паприка 2 ст. л.
- Сіль 1,5 ч. л.
- Перець мелений 1,5 ч. л.
Для соусу:
- Кетчуп 120 г
- Оцет 1 год.
- Мед 1,5 ст. л.
- Олія 1 ст. л.
- Часник свіжий або сушений за смаком (десь 1 ч. л. сухого або свіжого півголовки)
Спосіб приготування:
- Курячі крильця нарізаємо навпіл.
- Змішуємо все для панірування.
- Висипаємо в крильця, накриваємо кришкою і трясемо, щоб панірування рівномірно розподілилося.
- Деко застилаємо пергаментом, змащуємо олією і викладаємо крильця.
- Зверху крильця теж трохи збрискуємо олією і відправляємо в духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Через 20 хвилин крильця потрібно перевернути на інший бік.
- Змішуємо всі інгредієнти для соусу та подаємо.
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко приготувати чудову закуску на всі випадки життя – піцу-п’ятихвилинку. А також ми писали, що до м’яса чудово підійде незвичайний соус із яблук.