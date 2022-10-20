Що додати в домашній майонез, щоб він був смачнішим: простий рецепт без яєць та олії
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Зробити майонез у домашніх умовах простіше простого
Багато звичних нам продуктів, особливо соуси, можна не купувати в магазині, а готувати в домашніх умовах. Той же домашній майонез виходить смачнішим і напевно натуральнішим і кориснішим, ніж його готовий аналог із супермаркету. Приготувати цей популярний соус можна навіть без яєць та олії.
Для більш насиченого смаку спробуйте додати до майонезу горіхи. Рецептом домашнього майонезу з кеш'ю поділився фудблог rum_bam_bar у Instagram. Соус виходить однорідним, з гарним відтінком і, найголовніше, смачним. Його можна використовувати у приготуванні будь-яких салатів та закусок.
Як приготувати домашній майонез без яєць
Складові:
- Кеш'ю – 100 г
- Вода – 100 мл
- Сухий часник – 1/2 ч. л.
- Гірчиця – 1/2-1 ч. л. (за смаком)
- Сік лимона чи лимонний концентрат – 1 ч. л.
- Сіль за смаком (1/2 ч. л.)
- Цукор за смаком (1 ч. л.)
Спосіб приготування:
- Кеш'ю замочуємо у гарячій воді щонайменше на 30 хвилин.
- Зливаємо воду з кеш’ю, перекладаємо в блендер, додаємо всі спеції і сік лимона (всі спеції опціонально, можна потроху додавати, пробувати і коригувати на свій смак) і подрібнюємо, поки не утворюється більш-менш однорідна текстура.
- Додаємо помалу воду і продовжуємо подрібнювати. Повинна утворитися кремоподібна однорідна паста.
- Перекладаємо в герметичну ємність і зберігаємо в холодильнику 3-4 дні.
- Якщо у вас є потужний стаціонарний блендер, всі інгредієнти можна додавати відразу з водою.
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