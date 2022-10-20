Що додати в домашній майонез, щоб він був смачнішим: простий рецепт без яєць та олії

Зробити майонез у домашніх умовах простіше простого

Багато звичних нам продуктів, особливо соуси, можна не купувати в магазині, а готувати в домашніх умовах. Той же домашній майонез виходить смачнішим і напевно натуральнішим і кориснішим, ніж його готовий аналог із супермаркету. Приготувати цей популярний соус можна навіть без яєць та олії.

Для більш насиченого смаку спробуйте додати до майонезу горіхи. Рецептом домашнього майонезу з кеш'ю поділився фудблог rum_bam_bar у Instagram. Соус виходить однорідним, з гарним відтінком і, найголовніше, смачним. Його можна використовувати у приготуванні будь-яких салатів та закусок.

Як приготувати домашній майонез без яєць

Складові:

Кеш'ю – 100 г

Вода – 100 мл

Сухий часник – 1/2 ч. л.

Гірчиця – 1/2-1 ч. л. (за смаком)

Сік лимона чи лимонний концентрат – 1 ч. л.

Сіль за смаком (1/2 ч. л.)

Цукор за смаком (1 ч. л.)

Спосіб приготування:

Кеш'ю замочуємо у гарячій воді щонайменше на 30 хвилин. Зливаємо воду з кеш’ю, перекладаємо в блендер, додаємо всі спеції і сік лимона (всі спеції опціонально, можна потроху додавати, пробувати і коригувати на свій смак) і подрібнюємо, поки не утворюється більш-менш однорідна текстура. Додаємо помалу воду і продовжуємо подрібнювати. Повинна утворитися кремоподібна однорідна паста. Перекладаємо в герметичну ємність і зберігаємо в холодильнику 3-4 дні. Якщо у вас є потужний стаціонарний блендер, всі інгредієнти можна додавати відразу з водою.

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