Що додати в нагетси, щоби м’ясо було соковитішим: суперпростий рецепт (відео)

Хрумка скоринка і пікантний смак цих нагетсів просто зводять з розуму

Наггетси – топова позиція в меню популярних мереж фаст-фуду та інших закладів громадського харчування. Але не менш смачні нагетси можна приготувати в домашніх умовах. А якщо додати до м’яса та спецій соєвий соус, то нагетси виходять соковитішими.

Рецептом домашніх нагетсів поділився фудблог rum_bam_bar у Instagram. М’ясо готується дуже просто. Такі нагетси можна навіть заморозити. Не забудьте доповнити страву соусом на ваш смак.

Складові:

Філе курятини або індички – 1 кг

М’якуш 5 товстих шматків хліба

Соєвий соус – 2 ст. л.

Імбир сухий – 1 ст. л.

Паприка – 1,5 ст. л.

Сіль — 1/2 ч. л.

Чорний мелений перець – 1 ч. л.

Часник свіжий, натертий – 2 головки

Для панірування та обсмажування:

Олія

Яйця – 4 шт + трохи чорного перцю та води

Панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

М’якуш хліба нарізаємо на кубики і подрібнюємо в крихту. Філе подрібнюємо (або можна купити готовий фарш). Перемішуємо філе з крихтою. Додаємо соєвий соус, перець, часник, імбир, паприку та сіль. Перемішуємо до однорідності. Викладаємо на робочу поверхню і розрівнюємо прямокутний пласт приблизно однієї товщини. Підрівнюємо, щоб було зручно нарізати однакові кубики. Потім обрізки знову розкочуємо, і так формуємо кубики, доки не закінчиться суміш. Яйця трохи збиваємо з перцем і додаємо 2-3 ст. л. води. В іншу тарілку насипаємо сухарі. Занурюємо майбутні нагетси спочатку в яєчну суміш, потім у сухарі та підрівнюємо руками форму за потреби. Викладаємо на дощечку. (Частину можна підморозити на дошці, потім перекласти в контейнер і зберігати в морозилці). Розігріваємо сковороду, наливаємо олію, викладаємо нагетси. (Також можна запікати в духовці). Смажимо по кілька хвилин з обох боків до золотистої скоринки. Викладаємо на паперові рушники, щоб пішов зайвий жир. Подаємо з улюбленим соусом.

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