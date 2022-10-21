Що додати в нагетси, щоби м’ясо було соковитішим: суперпростий рецепт (відео)
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Хрумка скоринка і пікантний смак цих нагетсів просто зводять з розуму
Наггетси – топова позиція в меню популярних мереж фаст-фуду та інших закладів громадського харчування. Але не менш смачні нагетси можна приготувати в домашніх умовах. А якщо додати до м’яса та спецій соєвий соус, то нагетси виходять соковитішими.
Рецептом домашніх нагетсів поділився фудблог rum_bam_bar у Instagram. М’ясо готується дуже просто. Такі нагетси можна навіть заморозити. Не забудьте доповнити страву соусом на ваш смак.
Складові:
- Філе курятини або індички – 1 кг
- М’якуш 5 товстих шматків хліба
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Імбир сухий – 1 ст. л.
- Паприка – 1,5 ст. л.
- Сіль — 1/2 ч. л.
- Чорний мелений перець – 1 ч. л.
- Часник свіжий, натертий – 2 головки
Для панірування та обсмажування:
- Олія
- Яйця – 4 шт + трохи чорного перцю та води
- Панірувальні сухарі
Спосіб приготування:
- М’якуш хліба нарізаємо на кубики і подрібнюємо в крихту.
- Філе подрібнюємо (або можна купити готовий фарш). Перемішуємо філе з крихтою. Додаємо соєвий соус, перець, часник, імбир, паприку та сіль. Перемішуємо до однорідності.
- Викладаємо на робочу поверхню і розрівнюємо прямокутний пласт приблизно однієї товщини. Підрівнюємо, щоб було зручно нарізати однакові кубики. Потім обрізки знову розкочуємо, і так формуємо кубики, доки не закінчиться суміш.
- Яйця трохи збиваємо з перцем і додаємо 2-3 ст. л. води.
- В іншу тарілку насипаємо сухарі.
- Занурюємо майбутні нагетси спочатку в яєчну суміш, потім у сухарі та підрівнюємо руками форму за потреби.
- Викладаємо на дощечку. (Частину можна підморозити на дошці, потім перекласти в контейнер і зберігати в морозилці).
- Розігріваємо сковороду, наливаємо олію, викладаємо нагетси. (Також можна запікати в духовці). Смажимо по кілька хвилин з обох боків до золотистої скоринки.
- Викладаємо на паперові рушники, щоб пішов зайвий жир. Подаємо з улюбленим соусом.
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