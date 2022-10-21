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Що додати в нагетси, щоби м’ясо було соковитішим: суперпростий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Домашні нагетси – це смакота Новина оновлена 21 жовтня 2022, 11:43
Домашні нагетси – це смакота

Хрумка скоринка і пікантний смак цих нагетсів просто зводять з розуму

Наггетси – топова позиція в меню популярних мереж фаст-фуду та інших закладів громадського харчування. Але не менш смачні нагетси можна приготувати в домашніх умовах. А якщо додати до м’яса та спецій соєвий соус, то нагетси виходять соковитішими.

Рецептом домашніх нагетсів поділився фудблог rum_bam_bar у Instagram. М’ясо готується дуже просто. Такі нагетси можна навіть заморозити. Не забудьте доповнити страву соусом на ваш смак.

Складові:

  • Філе курятини або індички – 1 кг
  • М’якуш 5 товстих шматків хліба
  • Соєвий соус – 2 ст. л.
  • Імбир сухий – 1 ст. л.
  • Паприка – 1,5 ст. л.
  • Сіль — 1/2 ч. л.
  • Чорний мелений перець – 1 ч. л.
  • Часник свіжий, натертий – 2 головки

Для панірування та обсмажування:

  • Олія
  • Яйця – 4 шт + трохи чорного перцю та води
  • Панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

  1. М’якуш хліба нарізаємо на кубики і подрібнюємо в крихту.
  2. Філе подрібнюємо (або можна купити готовий фарш). Перемішуємо філе з крихтою. Додаємо соєвий соус, перець, часник, імбир, паприку та сіль. Перемішуємо до однорідності.
  3. Викладаємо на робочу поверхню і розрівнюємо прямокутний пласт приблизно однієї товщини. Підрівнюємо, щоб було зручно нарізати однакові кубики. Потім обрізки знову розкочуємо, і так формуємо кубики, доки не закінчиться суміш.
  4. Яйця трохи збиваємо з перцем і додаємо 2-3 ст. л. води.
  5. В іншу тарілку насипаємо сухарі.
  6. Занурюємо майбутні нагетси спочатку в яєчну суміш, потім у сухарі та підрівнюємо руками форму за потреби.
  7. Викладаємо на дощечку. (Частину можна підморозити на дошці, потім перекласти в контейнер і зберігати в морозилці).
  8. Розігріваємо сковороду, наливаємо олію, викладаємо нагетси. (Також можна запікати в духовці). Смажимо по кілька хвилин з обох боків до золотистої скоринки.
  9. Викладаємо на паперові рушники, щоб пішов зайвий жир. Подаємо з улюбленим соусом.

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Теги:
#Рецепт #М'ясо #Нагетси