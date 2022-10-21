Коли немає часу на приготування: простий і швидкий рецепт супершоколадного брауні
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Цей рецепт врятує, якщо в будинок несподівано нагрянули гості
Приготування вишуканого десерту необов’язково займає багато часу та зусиль. Є маса експрес-рецептів пирогів і тортів, наприклад, дивовижна шарлотка з яблуками або ніжний, легкий і тягучий сметанник за 25 хвилин. Досить швидко та без клопоту можна приготувати популярний десерт брауні.
Рецептом супершоколадного брауні ділиться фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Якщо потрібно терміново придумати щось солодке до чаю, цей десерт неймовірно виручить. Для приготування потрібні найдоступніші продукти.
Як приготувати брауні
Інгредієнти :
- чорний шоколад – 200 г
- вершкове масло – 125 г
- цукор – 170 г
- яйця – 4 шт.
- борошно — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Розтопити на водяній бані шоколад і вершкове масло, постійно помішуючи.
- Додати в масу цукор і перемішати до об’єднання.
- Ввести в шоколадну масу по одному яйцю, постійно перемішуючи до об’єднання.
- Додати борошно та горіхи (за бажанням).
- Вилити тісто у форму та випікати при температурі 180 градусів 25-35 хвилин, брауні має бути злегка вологим усередині.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного яблучного пирога. Спробуйте додати один нестандартний інгредієнт і випічка вийде ще ароматнішою та ніжнішою.