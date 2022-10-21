Коли немає часу на приготування: простий і швидкий рецепт супершоколадного брауні

Цей рецепт врятує, якщо в будинок несподівано нагрянули гості

Приготування вишуканого десерту необов’язково займає багато часу та зусиль. Є маса експрес-рецептів пирогів і тортів, наприклад, дивовижна шарлотка з яблуками або ніжний, легкий і тягучий сметанник за 25 хвилин. Досить швидко та без клопоту можна приготувати популярний десерт брауні.

Рецептом супершоколадного брауні ділиться фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Якщо потрібно терміново придумати щось солодке до чаю, цей десерт неймовірно виручить. Для приготування потрібні найдоступніші продукти.

Як приготувати брауні

Інгредієнти :

чорний шоколад – 200 г

вершкове масло – 125 г

цукор – 170 г

яйця – 4 шт.

борошно — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Розтопити на водяній бані шоколад і вершкове масло, постійно помішуючи. Додати в масу цукор і перемішати до об’єднання. Ввести в шоколадну масу по одному яйцю, постійно перемішуючи до об’єднання. Додати борошно та горіхи (за бажанням). Вилити тісто у форму та випікати при температурі 180 градусів 25-35 хвилин, брауні має бути злегка вологим усередині.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного яблучного пирога. Спробуйте додати один нестандартний інгредієнт і випічка вийде ще ароматнішою та ніжнішою.