Дивовижні батончики "Баунті" з трьох інгредієнтів: рецепт освоїть навіть кулінар-аматор (відео)

Домашні цукерки будуть розлітатися, як насіння

Багато популярних магазинних продуктів можна з легкістю приготувати вдома. Наприклад, в домашніх умовах готують а-ля "Нутеллу" та роблять натуральний сир "Філадельфія". Різні популярні солодощі, в які виробники часто додають консерванти, теж можна зробити самим.

Батончики "Баунті" не вимагатимуть величезних кулінарних зусиль, зате вдасться порадувати родину найсмачнішими цукерками. Рецептом домашніх "Баунті" всього із трьох інгредієнтів поділився фудблог rum_bam_bar в Instagram.

Як приготувати "Баунті" в домашніх умовах

Складові:

Кокосова стружка – 2,5 склянки

Кокосове згущене молоко — 1 склянка (можна замінити на звичайне згущене молоко)

Молочний шоколад – 200-230 г

Спосіб приготування:

Кокосову стружку краще додатково подрібнити у блендері. Змішати стружку та згущене молоко. Застелити прямокутну ємність пергаментом. Висипати суміш і розрівняти. Відправити в морозилку на 20-30 хвилин, щоб було зручніше формувати батончики. Дістати. Нарізати прямокутники. Кожен прямокутник додатково сформувати у батончик. Покласти у морозилку приблизно на 40-60 хвилин. Розтопити шоколад на водяній бані. Почергово занурити батончики у шоколад та викласти на пергамент. Відправити у холодильник приблизно на 30 хвилин до застигання.

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