Як приготувати домашній майонез без яєць: рецепт соусу, який смаком не поступиться "стандартному"

На смак соус трохи відрізняється від майонезу на яйцях, але анітрохи не гірше за нього.

У зв’язку з подорожчанням яєць багатьом домогосподаркам довелося відмовитися від приготування домашнього майонезу, адже до його складу входять жовтки. Однак якби вони знали один хитрий рецепт домашнього соусу, для якого яйця не потрібні, вони не стали б знову купувати майонез з магазину. Саме таким рецептом ми хочемо поділитися сьогодні з вами.

Як повідомляє Ukr.Media, соус без яєць за текстурою виходить дуже ніжний і пишний. Як заправка для салатів він підходить відмінно.

Домашній майонез без яєць: рецепт

Інгредієнти:

150 мл молока

300 мл рослинної олії

2-3 ч. л. гірчиці

2 ст. л. лимонного соку

0,5 ч. л. солі

щіпка цукру

Спосіб приготування :

У мисці до пишності збийте молоко. Не перестаючи збивати, поступово додавайте масло тонким струмком. Збивайте до однорідності. Якщо вам здасться, що майонез недостатньо густий, можна додати трохи більше олії. Коли отримаєте відповідну консистенцію, додайте сіль, цукор, гірчицю та лимонний сік. Збийте все до однорідності. Ваш домашній майонез без яєць готовий.

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