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Як зробити гречку розсипчастою навіть без плити: елементарний рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Гречка за цим рецептом виходить дуже смачною
Гречка за цим рецептом виходить дуже смачною

Вам знадобиться мультиварка

Гречка — не тільки неймовірно корисна крупа, але ще й смачна страва, якщо знати, як її правильно приготувати. Для того, щоб гречка не нагадувала злиплу кашку, а була розсипчастою, але при цьому не сухою, необхідно знати секрети її приготування.

Простим рецептом приготування розсипчастої гречки з овочами та грибами поділилися на сторінці "Готуйте та пробуйте" у Instagram. Така страва завжди виходить ідеальною.

Складові:

  • гречка – 1 склянка
  • вода – 2 склянки
  • цибуля – 1 шт
  • морква – 1 шт
  • печериці – 250 г
  • горошок зелений (морожений) – 1 склянка
  • часник – 2 зубчики
  • олія оливкова – 2 ст.л
  • сіль перець
  • італійські трави

Спосіб приготування:

  1. Включити мультиварку в режим смаження на 15 хвилин.
  2. Влити олію і підсмажити цілий розчавлений часник.
  3. Поетапно додавати овочі: дрібно нарізану цибулю, натерту моркву, морожений горошок.
  4. Покласти подрібнені печериці.
  5. Усі давати по черзі.
  6. Кожен окремий компонент смажити по 3 хвилини, помішувати.
  7. Коли овочі готові, засипати гречку (попередньо перебрану та помиту).
  8. Влити воду, засипати спеції.
  9. Вибрати режим "гречка".

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#Рецепт #Гречка