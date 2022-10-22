Як зробити гречку розсипчастою навіть без плити: елементарний рецепт
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Вам знадобиться мультиварка
Гречка — не тільки неймовірно корисна крупа, але ще й смачна страва, якщо знати, як її правильно приготувати. Для того, щоб гречка не нагадувала злиплу кашку, а була розсипчастою, але при цьому не сухою, необхідно знати секрети її приготування.
Простим рецептом приготування розсипчастої гречки з овочами та грибами поділилися на сторінці "Готуйте та пробуйте" у Instagram. Така страва завжди виходить ідеальною.
Складові:
- гречка – 1 склянка
- вода – 2 склянки
- цибуля – 1 шт
- морква – 1 шт
- печериці – 250 г
- горошок зелений (морожений) – 1 склянка
- часник – 2 зубчики
- олія оливкова – 2 ст.л
- сіль перець
- італійські трави
Спосіб приготування:
- Включити мультиварку в режим смаження на 15 хвилин.
- Влити олію і підсмажити цілий розчавлений часник.
- Поетапно додавати овочі: дрібно нарізану цибулю, натерту моркву, морожений горошок.
- Покласти подрібнені печериці.
- Усі давати по черзі.
- Кожен окремий компонент смажити по 3 хвилини, помішувати.
- Коли овочі готові, засипати гречку (попередньо перебрану та помиту).
- Влити воду, засипати спеції.
- Вибрати режим "гречка".
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