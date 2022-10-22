М'які і пухкі пончики, як у дитинстві: приготувати в домашніх умовах легко за цим рецептом (відео)

Приготування смаколиків займає всього дві години

Осінь вже принесла українцям свої холоди. Щоб зігрітись, ми все частіше вживаємо чаї і каву. З цим і найчастіше виникає питання: з чим пити гарячі напої, чим поласувати, якщо наздогнала осіння хандра і, можливо навіть, невеличка депресія?

"Телеграф" рятує своїх читачів і пропонує безліч рецептів смачної випічки — як солоної, так і солодкої: яблучної шарлотки, ароматних булочок без борошна, та навіть звичайного домашнього хліба, на який можна намастити смачне ягідне варення.

В цьому матеріалу пропонуємо приготувати м'які та смачні пончики. Готуються вони всього дві години, а рецептом смаколиків поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.

Як приготувати солодкі пончики вдома

Інгредієнти:

500 г борошна

12 г сухих дріжджів

280 мл теплого молока

1 яйце

50 г цукру (+ ваніль/ванільний цукор по бажанню)

1/2 ч.л. солі

50 г м‘якого вершкового масла

приблизно 0,5 л олії для смаження

цукрова пудра для обсипки

Приготування:

Яйце змішуємо з теплим молоком. До просіяного борошна додаємо цукор, сіль, і дріжджі. Додаємо м‘яке масло і вимішуємо тісто приблизно 5-10 хв. Тісто має майже не липнути до рук. Миску змазуємо каплею олії і викладаємо тісто. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на годину в теплому місці. Поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, розкатуємо його до товщини 1-1,5 см і вирізаємо пончики. Кружечок всередині можна вирізати кришкою від олії. Викладаємо пончики на дошки, присипані борошном, накриваємо рушником і даємо їм ще 20 хв підійти. Смажимо до золотистості в розігрітій олії, після — викладаємо на серветку, щоб стекла зайва олія, присипаємо цукровою пудрою чи глазуруємо шоколадом. Смачного!

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