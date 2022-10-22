М'які і пухкі пончики, як у дитинстві: приготувати в домашніх умовах легко за цим рецептом (відео)
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Приготування смаколиків займає всього дві години
Осінь вже принесла українцям свої холоди. Щоб зігрітись, ми все частіше вживаємо чаї і каву. З цим і найчастіше виникає питання: з чим пити гарячі напої, чим поласувати, якщо наздогнала осіння хандра і, можливо навіть, невеличка депресія?
"Телеграф" рятує своїх читачів і пропонує безліч рецептів смачної випічки — як солоної, так і солодкої: яблучної шарлотки, ароматних булочок без борошна, та навіть звичайного домашнього хліба, на який можна намастити смачне ягідне варення.
В цьому матеріалу пропонуємо приготувати м'які та смачні пончики. Готуються вони всього дві години, а рецептом смаколиків поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.
Як приготувати солодкі пончики вдома
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 12 г сухих дріжджів
- 280 мл теплого молока
- 1 яйце
- 50 г цукру (+ ваніль/ванільний цукор по бажанню)
- 1/2 ч.л. солі
- 50 г м‘якого вершкового масла
- приблизно 0,5 л олії для смаження
- цукрова пудра для обсипки
Приготування:
- Яйце змішуємо з теплим молоком.
- До просіяного борошна додаємо цукор, сіль, і дріжджі.
- Додаємо м‘яке масло і вимішуємо тісто приблизно 5-10 хв. Тісто має майже не липнути до рук.
- Миску змазуємо каплею олії і викладаємо тісто. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на годину в теплому місці.
- Поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, розкатуємо його до товщини 1-1,5 см і вирізаємо пончики. Кружечок всередині можна вирізати кришкою від олії.
- Викладаємо пончики на дошки, присипані борошном, накриваємо рушником і даємо їм ще 20 хв підійти.
- Смажимо до золотистості в розігрітій олії, після — викладаємо на серветку, щоб стекла зайва олія, присипаємо цукровою пудрою чи глазуруємо шоколадом. Смачного!
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